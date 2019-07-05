جدارة | رابط التقديم على وظائف وزارة التجارة 1440 المشمولة بسلم رواتب الموظفين

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، عن دعوة كافة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة في المملكة العربية السعودية، إلى شغل (114 وظيفة)، شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، حيث أتاحت الوزارة التقديم على الوظائف من خلال منظومة التوظيف التابعة لموقع الخدمة المدنية (جدارة) وذلك حسب التفاصيل التالية:

وأوضحت وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني أن الوظائف المخصصة للنساء 80 وظيفة في مختلف المراتب بالمملكة العربية السعودية، بينما جاءت الوظائف المتاحة للرجال بعدد 34 وظيفة.

وجاءت الوظائف المتاحة للنساء كالتالي:

1- باحث قانوني (المرتبة 8).

2- مراجع (المرتبة 8).

3- باحث قانوني مُساعد (المرتبة 6).

4- مساعد مراجع (المرتبة 6).

5- محاسب مساعد (المرتبة 6).

6- أمين مستودع (المرتبة 6).

7- مفتش تموين (المرتبة 6).

8- كاتب (المرتبة 6).

9- مراقب إداري (المرتبة 6).

10- مراقب تجاري (المرتبة 46).

11- أمين صندوق (المرتبة 5).

12- مساعد إداري (المرتبة 5).

13- كاتب (المرتبة 5).

14- مسجل معلومات (المرتبة 5).

15- مراقب تجاري (المرتبة 5).

16- كاتب (المرتبة 4).

17- مراقب تجاري (المرتبة 4). وجاءت الوظائف المتاحة للرجال (المجموع 34 وظيفة):

1- مهندس ميكانيكي (المرتبة 9).

2- باحث قانوني (المرتبة 8).

3- باحث تسويق (المرتبة 8).

4- باحث قانوني مساعد (المرتبة 6).

5- باحث ميزانية مساعد (المرتبة 6).

6- محاسب مساعد (المرتبة 6).

7- باحث تسويق مساعد (المرتبة 6).

8- سكرتير خاص (المرتبة 6).

9- مراقب تجاري (المرتبة 6).

10- مأمور علاقات عامة (المرتبة 6).

11- مراقب تجاري (المرتبة 6).

12- أمين صندوق (المرتبة 5).

13- مساعد إداري (المرتبة 5).

14- كاتب (المرتبة 5).

15- مراقب تجاري (المرتبة 5).

14- مأمور مشتريات (المرتبة 4).

15- كاتب (المرتبة 4).

وتابعت وزارة التجارة، أن كافة الوظائف المعلنة متاحة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالكامل، كما إن الإعلان يستهدف خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرج الجامعية، كما يستهدف خريجي الماجستير، كما إن الأولوية في الترشيخ للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربية.

رابط التقديم على وظائف وزارة التجارة 1440

وأوضحت وزارة التجارة، أن التقديم سوف يبدأ في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، يوم الأحد الموافق 1440/11/04هـ، كما سوف ينتهى التقديم الساعة الثانية عشر مساءً يوم الخميس الموافق 1440/11/08هـ، وذلك من خلال بوابة جدارة الرسمية، عبر الرابط التالي: اضغط هنا