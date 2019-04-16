جداول امتحانات أخر العام 2019 محافظة القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مواعيد امتحانات أخر العام 2019 من العام الدراسي 2018/2019، وذلك لجميع الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، فيما عدا الصف الأول الثانوي العام فأصبح منذ العام الدراسي الجاري 2018/2019، عام دراسي تجريبي للثانوية العامة الجديدة أو ما أطلقت عليه وزارة التربية والتعليم الثانوية التراكمية، حيث سيحتسب مجموع الطالب في نهاية الاعوام الثلاثة عن طريق ايجاد متوسط درجاته في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة

وفقاً للجداول التفصيلية المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 بمحافظة القاهرة فإن جداول الامتحانات ستكون لجميع الصفوف كالتالي :-

أولاً :- الصفين الثاني والثالث الابتدائي :-

* الثلاثاء 30 أبريل 2019 يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية

* الاربعاء 1 مايو 2019 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

* الخميس 2 مايو 2019 يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات ومادة اللغة الاجنبية.

ثانياً :- الصف الرابع الابتدائي:-

* الثلاثاء 30 أبريل 2019 يمتحن الطلاب في مادة الرياضيات من 9 ص وحتى 10.30 ص.

* الاربعاء 1 مايو 2019 إجازة بمناسبة عيد العمال.

* الخميس 2 مايو 2019 يمتحن الطلاب في مادتي العلوم والتربية الدينية من 9ص وحتى 12.30 ظهراً.

* السبت 4 مايو 2019 يمتحن الطلاب في مادتي اللغة الاجنبية والدراسات الاجتماعية من 9ص وحتى 12.30 ظهراً .

* الاحد 5 مايو 2019 يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية من 9ص وحتى 11.30 ص.

بالنسبة للصفين الخامس والسادس الابتدائي فإن الامتحانات سوف تبدأ من يوم السبت 4 مايو 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 وفقاً للجدول المبين بعاليه، لتبدأ بعدها امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة بداية من يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس 16 مايو 2019 كما هو موضح بعاليه.

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