جداول امتحانات أخر العام 2019 محافظة المنوفية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019 لجميع الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي العام والفني، حيث تبدأ الامتحانات بداية من يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 14 مايو 2019.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة المنوفية:-

وفقاً للجدول الذي اعتمدته مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فإن الامتحانات سوف تبدأ من يوم 30 أبريل 2019 للصفوف الثاني والثالث الابتدائي وتنتهي يوم 2 مايو 2019.

أما الصفوف الرابع والخامس والسادس ، فإن الامتحانات سوف تبدأ من يوم 5 مايو 2019 وتنتهي يوم 7 مايو 2019.

مواعيد امتحانات صفوف المرحلة الإعدادية:-

ستبدأ امتحانات الصفوف الأول والثاني الإعدادي من يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 6 مايو 2019، أما الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الإعدادي)، فإن امتحانات أخر العام 2019 سوف تبدأ من يوم 8 مايو 2019وتنتهي يوم 14 مايو2019.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فالصف الثاني الثانوي العام سوف تبدأ الامتحانات به بداية من يوم 4 مايو 2019 وتنتهي يوم 9 مايو 2019.

وللتعليم الفني فإن الامتحانات سوف تبدأ من يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 9 مايو 2019، على أن تكون امتحانات العملي قبل ذلك بأسبوع، غير أنه ولوجود إجازات كثيرة خلال شهر أبريل بسبب التعديلات الدستورية التي من المتوقع أن تكون أيام 21 أبريل 2019، 22 ابريل 2019، 23 أبريل 2019، ثم إجازة تحرير سيناء يوم 25 أبريل 2019، فإن امتحانات العملي يمكن أن تبدأ قبل ذلك.

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