جداول امتحانات أخر العام 2019 محافظة بني سويف

يستعد أبناؤنا الطلبة والطالبات في كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لامتحانات أخر العام 2019، والتي سوف تبدأ بالنسبة لامتحانات النقل من أواخر شهر أبريل 2019 وتنتهي يوم 16 مايو 2019، على أن تبدأ بعدها امتحانات الدبلومات الفنية ومن ثم شهادة إتمام الثانوية العامة بعد عيد الفطر المبارك.

ويتصادف عقد امتحانات أخر العام 2019 هذا العام مع بدء شهر رمضان المبارك، والذي له أهمية روحية كبيرة لدى المسلمين في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي والدولي، لأنه شهر القرآن الكريم.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة بني سويف:-

تبدأ أمتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي بمحافظة بني سويف من يوم الخميس 2 مايو 2019 وتستمر لمدة يومين فقط تنتهي في 4 مايو 2019 ويمكن معرفة مواعيد امتحانات باقي الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال الجدول التالي :-

من جهة أخرى فقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على واضعي امتحانات الصفوف الدراسية من الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي ضرورة الأخذ في الاعتبار عند وضع أسئلة امتحانات أخر العام 2019 ، ما حذفته الوزارة من دروس من المناهج الدراسية المقررة على الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن تكون أسئلة الامتحان واضحة، وعدم وضع أية أسئلة تحمل طابع سياسي، وأن تكون شاملة لجميع أجزاء المنهج الدراسي.

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