جداول امتحانات أخر العام 2019 محافظة سوهاج

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جداول امتحانات أخر العام للفصل الدراسي الثاني لعام 2018/2019، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي لعام 2019، بمحافظة سوهاج بداية من النصف الثاني من شهر أبريل 2019، للصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية للصفين الثاني والثالث الابتدائي، ثم تتعطل الامتحانات بسبب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يتم استخدام اللجان الانتخابية كمقرات للاستفتاء على تعديل الدستور.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لجميع الصفوف بمحافظة سوهاج:-

تبدأ أمتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2018/2019 للصف الثاني والثالث الابتدائي لعام 2019 بمحافظة سوهاج بداية من يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، ويوم الأربعاء 17 أبريل 2019.

كما تبدأ امتحانات أخر العام 2019 في محافظة سوهاج للصفين الرابع والخامس والسادس الابتدائي بداية من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019.

من جهة أخرى فقد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الأخذ في الاعتبار عند وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحذفه من المناهج الدراسية لجميع المواد الدراسية المقررة على صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

كذلك فقد شددت وزارة التربية والتعليم على واضعي أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة المديريات التعليمية على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات واضحة وغير معقدة وشاملة لجميع أجزاء ما تم دراسته في الترم الثاني وغير قاصرة على دروس معينة.

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