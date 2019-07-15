اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها “صناعي وزراعي وتجاري وفندقي” نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 وننشر فى التقرير التالى جداول امتحانات جميع الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات فى جميع نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

ويتضمن الجداول، جدول امتحانات دبلوم المدارس التجارية نظام الثلاث سنوات جميع الشعب، وجدول امتحانات دبلوم التجارة نظام الدمج، وجدول امتحانات التعليم التجاري والتدريب المزدوج نظام ثلاث سنوات المهن التجارية، وجدول امتحانات التعليم الفندقي.

كما تتضمن الجداول جداول امتحانات دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات جميع الشعب، وجداول امتحانات دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام التعليم والتدريب المزدوج، وجداول امتحانات دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام خمس وثلاث سنوات لنظام الدمج.

وتشمل الجداول جداول امتحانات الدبلوم الفني الزراعي نظام ثلاث سنوات، وامتحانات دبلوم الفني الزراعي نظام خمس سنوات، وجداول امتحانات التعليم الفني الزراعي بمختلف تخصصاته.

وتحتوى جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 جميع الشعب وجميع نوعيات التعليم الفني تجاري ثلاث وخمس سنوات، ودبلوم الفني التجاري نظام التعليم والتدريب المزدوج، وصناعي نظام ثلاث وخمس سنوات والتعليم المزدوج، والزراعي نظام ثلاث وخمس سنوات، والفندقي نظام ثلاث وخمس سنوات.

جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 جميع النوعيات صناعى وزراعى وتجاري وفندقي