جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة البحيرة

قامت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، باعتماد جداول امتحانات أخر العام 2019، وذلك لقرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث ستبدأ الامتحانات من يوم 2 مايو 2019 للصفين الثاني والثالث الابتدائي، ويأتي ذلك التزاماً من محافظة البحيرة بالخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ووفق ما شددت علية وزارة التربية والتعليم من ضرورة التزام المديريات التعليمية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019 والتي حظرت عقد أية أمتحانات في شهر أبريل.

جداول امتحانات أخر العام 2019 بمحافظة البحيرة:-

يمكن من خلال الجداول التفصيلية التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة معرفة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 بشكل تفصيلي كالتالي:-

* الصفين الثاني والثالث الابتدائي:-

تبدأ الامتحانات يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 وتنتهي يوم السبت الموافق 4 مايو 2019.

* الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي:-

تبدأ الامتحانات يوم 2 مايو 2019 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2019.

* الصفين الأول والثاني الإعدادي:-

تبدأ امتحانات أخر العام للصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي بمحافظة البحيرة من يوم 2 مايو 2019 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019.

بالنسبة للصف الثالث الإعدادي فإن الامتحانات سوف تعقد بداية من 11 مايو 2019 كباقي محافظات الجمهورية.

* الصف الثاني الثانوي العام:-

تبدأ الامتحانات من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019.

من ناحية أخرى فقد شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام واضعي أسئلة امتحانات أخر العام بالمواصفات الفنية لورقة الامتحان، مع ضرورة أن تكون الأسئلة واضحة والامتحان يشمل جميع دروس المنهج، بالإضافة إلى الالتزام بما تم حذفه من دروس من المناهج الدراسية المقررة على طلاب الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

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