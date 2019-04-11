جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني2019 لمحافظة قنا

أصدرت المديريات التعليمية الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2018/2019، حيث أن بعد بضعة أيام قليلة ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويجب على الطلاب والمعلمين معرفة مواعيد الامتحانات بشكل محدد، ليمكنهم الانتهاء من مهامهم بالصورة المطلوبة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي أنها ستقوم بتخفيف المناهج على طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وقد قام وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني “دكتور طارق شوقي” بإصدار هذا القرار، نظرا لوجود الكثير من الأيام المعطلة، بسبب الأجازات في شهر أبريل، كأجازة عيد تحرير سيناء وشم النسيم وعيد القيامة المجيد، وأيضا الأيام الخاصة باستفتاء التعديلات الدستورية.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني والثالث الابتدائي، في محافظة قنا يوم 22 أبريل، وللصف الرابع والخامس الابتدائي يوم 24 أبريل، والمرحلة الإعدادية، ستبدأ بها الامتحانات للصف الأول والثاني الإعدادي يوم 4 مايو، والصف الثالث الإعدادي يوم 11 مايو.

وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي هو:

السبت 4\5: لغة عربية من الساعة 8 إلى 11، ومن الساعة 11.30 إلى الساعة 1 تربية دينية.

الأحد 5\5: أحياء\فلسفة من 8 إلى 10.

الإثنين 6\5: فيزياء\تاريخ من 8 إلى 10، ومن 10.30 إلى 11.30 تربية مهنية.

الثلاثاء 7\5: كيمياء\تاريخ من 8 إلى 10.

الأربعاء 8\5: جبر من 8 إلى 10، ومن 10.30 إلى 12 لغة أجنبية ثانية.

الخميس 9\5: تطبيقات الرياضيات\علم نفس من 8 إلى 10، ومن 10.30 إلى 12 مواطنة وحقوق إنسان.

السبت 11\5: لغة أجنبية أولى من 8 إلى 11.

الأحد 12\5: تفاضل وحساب مثلثات من 8 إلى 10، ومن 10.30 إلى 12 كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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