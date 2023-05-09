جدول اختبارات المتوسط 2023 الفصل الثاني الأحمدي

أعلنت الإدارة العامة لمنطقة الأحمدي التعليمية عن الجدول المعدل لاختبارات المتوسط 2023 نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023، حيث نقترب حاليًا من نهاية العام الدراسي الحالي، والجميع في كامل التركيز لخوض الاختبارات القادمة بنجاح، وذلك لتحقيق درجات ومعدلات مرتفعة في تلك المرحلة الدراسية الهامة بالكويت.

جدول امتحانات المتوسط 2023 الفصل الثاني الأحمدي

تبدأ مواعيد جدول اختبارات المتوسط 2023 المعدل الفصل الثاني الأحمدي من يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 لكل الصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع، ثاني أيام امتحانات نهاية الفصل الثاني سيكون يوم الأحد 28 مايو، ثالث الأيام سيكون يوم الإثنين 29 مايو، الثلاثاء 30 مايو سيكون يوم راحة، رابع أيام الاختبارات سيكون الأربعاء 31، خامس الأيام هو يوم الخميس 1 يونيو، على أن تُختتم اختبارات المتوسط بالكويت يوم الأحد 4 يونيو 2023.

