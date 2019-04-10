الآن جدول الامتحانات الصحيح بالمرحلة الابتدائية تيرم ثاني 2019 بمحافظة الشرقية والجدول الزمني لجميع المراحل التعليمية

جدول الامتحانات الصحيح بالمرحلة الابتدائية نستعرضه مع أبناؤنا طلاب المرحلة الابتدائية والخاص بالفصل الدراسي الثاني “تيرم ثاني” بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام ممدوح غراب محافظ الشرقية باعتماد جدول امتحانات نهلية العام الدراسي 2018/2019 للفصل الدراسي الثاني، وذلك للمرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، هذا وقد تسلمت الإدارات التعليمية بالمحافظة جدول امتحانات المرحلة الابتدائية، وبدورها تسلمت جميع مدارس المحافظة جداول الامتحانات لجميع صفوف المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض معكم جدول الامتحانات الصحيح بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية 2019 والمعتمدة من محافظ الشرقية، ومن الجدير بالذكر أن الامتحانات هذا العام الدراسي 2018/2019 سوف تبدأ بالصف الثاني الابتدائي يوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين فقط، ويكون الامتحان بواقع مادتين دراسيين بكل يوم من يومي الامتحانات

جدول الامتحانات الصحيح بالمرحلة الابتدائية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية

جدول امتحانات الصف الثاني الابتدائي محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

الجدول الزمني لامتحانات جميع المراحل التعليمية تعليم أساسي بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني

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جدول امتحانات نهاية السنة “أخر السنة”

ومن الجدير بالذكر أن بعض أيام الامتحانات ستتزامن مع بدايات شهر رمضان الكريم، حيث ستبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم 9 مايو بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة، هذا وقد صرح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية: أن جميع الاستعدادات تتم حتى يتمكن طلاب المرحلة الابتدائية من تأدية الاختبارات بسهولة ويسر، كما تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمنع وتحد من أي عملية غش، وذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

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