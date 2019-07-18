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جدول الثانوية العامة الدور الثاني بعد اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
جدول الثانوية العامة الدور الثاني بعد اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم

أنتهت المارثون من امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وأصبحت اكتحانات الثانوية العامة للدور الثاني علي وشك البداء،وقد أتم طلاب الثانوية العامة إمتحاناتهم يوم 3-7-2019؛ وذلك عقب إنتهاء طلاب شعبة العلمي رياضيات من إتمام إمتحان مادة “الجبر و الهندسة الفراغية”، ونقدم لكم من موقعنا ” كل دوت أورج” تغطية شاملة عن جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019،  وذلك بعدما اعتمد وزير التربية و التعليم “طارق شوقي” نتيجة الثانوية العامة 2019 للدور الأول.

جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

اعتمد وزير التربية و التعليم الفني “طارق شوقي” بالتعاون مع نائب رئيس عام الأمتحانات “خالد عبد الحكم”و رئيس قطاع الإمتحانات “رضا حجازي” جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتاريخ 12-7-2019، وسيبدأ طلاب الثانوية العامة تأدية إمتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2019 يوم 17-8-2019، وذلك بمادة اللغة العربية والتربية الدينية للقسمين العلمي و الأدبي وذلك في تمام الساعة 9:00 صباحاً وحتي الساعة 2:00 ظهراً .

جدول الثانوية العامة الدور الثاني
جدول امتحانات الثانوية الدور الثاني

وسينتهي طلاب الشهادة الثانوية إمتحانات الدور الثاني 2019 يوم 26-8-2019، وذلك بمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة “علمي علوم”،  الرياضيات، التطبيقية (الإستاتيكا) “علمي رياضيات” و مادة الفلسفة و المنطق “أدبي” وستستمر هذه الإمتحانات من الساعة 9:00 صباحا و حتي الساعة 12:00 ظهراً.

ونتمني لجميع لطلاب الثانوية العامة النجاح والتوفيق من عند الله، والتحاقهم بالجامعات المفضلة لديهم بعد التسجيل في تنسيق الثانوية العامة.

عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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