جدول الثانوية العامة ٢٠٢٠ النهائي بعد التعديل بالقسم الأدبي والعلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي 2020 للعام الدراسي الحالي ومن المقرر أن تنعقد الامتحانات الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2020، وقررت الوزارة حذف المواد الغير أساسية مثل الاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية من الجدول مع تطبيق نظام البوكليت الذي يعتمد على أن يحصل عليه الطالب ويحله بالمنزل ثم يسلمه في الموعد المحدد.

جدول الثانوية العامة ٢٠٢٠

سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2020م ٦٥٣ ألفًا و٣٨٩ طالبًا وطالبة، واتخذت وزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات اللازمة لتأمينها وتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية، للحفاظ علي المسافات الأمنة أثناء تأدية الامتحان، مع فتح مقرات التقدير وبدء الامتحان في تمام الساعة العشرة صباحا، والدخول بطابور سير متباعد متران أعتبارا من الساعة 8 ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة.

امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو 2020.

اللغة الأجنبية الأولي يوم الخميس الموافق 25 يونيو.

الديناميكا يوم الأحد 28 يونيو.

الفلسفة والأحياء والأستاتيكا يوم الخميس 2 يوليو.

التاريخ والفيزياء يوم الثلاثاء 7 يوليو.

الجغرافيا والكيمياء يوم الأحد 12 يوليو.

اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 14 يوليو.

علم النفس والجيولوجيا والتفاضل والتكامل يوم الأحد 19 يوليو.

الهندسة الفراغية والجبر يوم الثلاثاء 21 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٠ بعد التعديل

مع توزيع كمامات للطلبة وعمل المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية والتعقيم قبل الدخول للمبني، مع تعقيم كافة اللجان قبل بدء الامتحانات، ومقرات لجان السير يوميا مع السماح بالتحرك في الأدوار من الساعة 8.30 وفي حالة التأكد من عدم السلامة الصحية للطلاب يتم طلب سيارة إسعاف ونقله للمستشفي، وإعداد التقرير بالحالة ويثبت بها محظر في اللجنة.