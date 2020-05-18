اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020 وذلك بعد أن قررت اللجنة الوزارية العليا التى تدير ملف إزمة فيروس كورونا تاجيل الامتحانات لمدة خمسة عشر يوماً حيث كان من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو 2020 وتم تاجيلها لتبدأ يوم 21 يونيو 2020 وتنتهى يوم 21 يوليو 2020 وتستمر الامتحانات لمدة شهر كامل.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحان الثانوية العامة الجديد للعام الدراسي الحالى بعد التأجيل لتبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو وتنتهى يوم 21 يوليو على أن تبدأ الامتحانات فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ويتم استقبال الطلبة من الثامنة صباحاً للتعقيم، وأن من يقلق من أداء الامتحانات عليه أن يتقدم بطلب تأجيل للامتحانات للعام القادم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بأن ترتيب المواد فى امتحان الثانوية العامة كما هو بدون تعديل وبنفس ترتيب المواد ولكن بمواعيد جديدة، وذلك بعد قرار تأجيل الامتحانات لمدة 15 يوم، بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ونعرض فى التقرير التالى جدول مواعيد امتحان الثانوية العامة 2020.

جدول امتحان الثانوية العامة الدور الأول 2020