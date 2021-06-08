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جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية والأدبية 2021

بواسطة رضا على

حددت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية بشكل رسمي جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة لكلا من الشعبتين العلمية والادبية، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم اقامته خلال الساعات الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم والذي تم فيه طرح كافة التفاصيل المتعلقة بإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على مستوى الجمهورية، حيث حددت الوزارة موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون امتحانات الشعبة العلمية في يوم منفرد عن امتحانات الشعبة الادبية، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال التفاصيل التي تم طرحها والمتعلقة بإمتحانات الشهادة الثانوية العامة وجدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

1 موعد امتحانات الثانوية العامة 2021
2 جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

اعلنت وزارة التربية والتعليم بداية امتحانات الثانوية العامة رسميا يوم 10 من شهر يوليو القادم وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، على ان يحرص طلاب الشعبة الادبية في جميع المحافظات الامتحانات في اليوم التالي يوم 11 من الشهر نفسه، وذلك تبعا للجدول الامتحاني الخاص بكل شعبة والذي تم اعتماده رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، كما اعلنت وزارة التربية والتعليم انه يمكن للطلاب الاختيار ما بين نظام الامتحان الانسب لهم بين الامتحان الورقي او الامتحان الالكتروني من خلال التابليت التعليمي، وان عملية تصحيح الامتحانات سوف تتم بنظام الكتروني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

قامت وزارة التربية والتعليم بنشر جدول الامتحانات الخاص بالثانوية العامة للشعبين الادبية والعلمية والذي جاء على النحو التالي.

  • الشعبة العلمية تبدأ يوم 10 من شهر يوليو  بإمتحان مادة اللغة العربية، على ان تستمر الامتحانات حتى يوم 2 من شهر اغسطس القادم.
  • اما بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية فمن المقرر ان يبدأ الجدول الامتحاني بمادة اللغة العربية يوم 11 من شهر يوليو القادم،  وتستمر حتى يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
رضا على
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