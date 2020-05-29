جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم أدبي وعلمي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 م وينعقد به امتحان مادة اللغة العربية علي أن تنتهي الاختبارات يوم السبت الموافق 31 يوليو 2020 م في مادة الرياضيات البحتة، وقد أعلن الدكتور طارق شوقي رئيس قطاع التعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه للمرة الأولي هذا العام يتاح مقترح جدول امتحان الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لكافة الطلبة والطالبات.

جدول امتحانات الثانوية العامة

علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليبدوا أقتراحاتهم وملاحظاتهم لمناقشة الطلاب مع أعضاء المكتب التنفيذي باتحاد طلاب مدارس جمهورية مصر العربية للوصول إلي الصيغة النهائية لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ويعرض علي وزير التربية والتعليم لاعتماده، وفقا لمراعاة التوازن بين المواعيد لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية فيما يصب بمصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص.

جدول الثانوية العامة 2020

مع التأكيد علي أن الوزارة حريصة دائما علي اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق ما يأتي في مصلحة الطلاب، مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها بما يضمن عدم تعارضها مع امتحانات الشهادة والدبلومات الفنية، وترتبط المواعيد بما لا يتعارض مع بدء القبول والتنسيق بالجامعات، ومواعيد امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة.