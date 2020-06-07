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جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل بعد حذف المواد الغير مضافة منه واعتماده

بواسطة أشرف السيد

اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم الاحد الموافق 7 يونيو 2020، بحضور وزير الاعلام الدكتور أسامه هيكل، موعد امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2020، حيث أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة مصممه على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر هو يوم 21 من يونيو الجاري، وأنه لا يوجد لدي الحكومة أي نية للتأجيل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل بعد حذف المواد غير المضافة:-

عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في المؤتمر الصحفي فيديو مصور عن استعدادات وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2020، وذلك منذ وقت دخول الطلبة اللجان الامتحانية وحتى الانتهاء من اللجنة، حيث سيتم إجراء تعقيم شامل لجميع الطلبة والمشاركين في أعمال الامتحان.

كذلك فقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على ضرورة أن يكون الطلاب متواجدين داخل اللجان الامتحانية اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وأن أخر موعد لدخول لجنة الامتحان هو الساعة التاسعة صباحاً، وأنه لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بعد هذا الموعد، حيث أنه يجب التأكد من حصول الطالب على أدوات التعقيم وقياس درجة حرارته للتأكد من أنه ليس لديه أعراض مرضية.

كما أعلن السيد وزير التربية والتعليم عن الغاء لجان امتحان المواد غير المضافة مع توزيع بوكليت أسئلة تلك المواد على الطلاب لكي يقوموا بالاجابة عليها في المنزل ثم بعد ذلك تسليمها للمدرسة.

أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي، محرر أخبار في موقع "كلمة دوت أورج" وموقع "نجوم مصرية"

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