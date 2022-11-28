جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت.. اختبارات الفصل الدراسي الأول للعلمي والأدبي والديني

أعلنت وزارة التربية، عن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الثاني عشر في الكويت، تلك المواعيد المرتقبة من جميع الطلبة وأولياء الأمور، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت الفصل الدراسي الأول لطلبة العلمي والأدبي والديني، هذا وقد استعدت الوزارة جيدًا لتنظيم الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة لطلبة تلك المرحلة الدراسية الهامة، التي تعتبر البوابة الرئيسية للتعليم الجامعي في دولة الكويت.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 الكويت