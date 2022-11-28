جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت.. اختبارات الفصل الدراسي الأول للعلمي والأدبي والديني
أعلنت وزارة التربية، عن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الثاني عشر في الكويت، تلك المواعيد المرتقبة من جميع الطلبة وأولياء الأمور، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت الفصل الدراسي الأول لطلبة العلمي والأدبي والديني، هذا وقد استعدت الوزارة جيدًا لتنظيم الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة لطلبة تلك المرحلة الدراسية الهامة، التي تعتبر البوابة الرئيسية للتعليم الجامعي في دولة الكويت.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 الكويت
- يبدأ جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة (الثاني عشر) لطلبة العلمي 2023/2022 في الكويت للفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 4 يناير 2023 مع اختبار مادة الرياضيات، تنتهي اختبارات العلمي يوم الأحد 15 يناير 2023 مع اختبار مادة الكيمياء.
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- مواعيد اختبارات الثاني عشر القسم الأدبي في الكويت نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الأربعاء 4 يناير 2023 مع مادة اللغة الفرنسية، وتستمر الامتحانات لهذا القسم حتى يوم الأثنين 16 يناير واختبار مادة الإحصاء.
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- بخصوص اختبارات التعليم الديني، سوف تبدأ يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 مع مادة القرآن الكريم والتجويد (الشفوي).وتنتهي يوم الأثنين 16 يناير 2023 مع اختبار مادة اللغة العربية (المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب).