جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت.. اختبارات الفصل الدراسي الأول للعلمي والأدبي والديني

بواسطة محمود عطا الله
جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت

أعلنت وزارة التربية، عن مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الثاني عشر في الكويت، تلك المواعيد المرتقبة من جميع الطلبة وأولياء الأمور، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 في الكويت الفصل الدراسي الأول لطلبة العلمي والأدبي والديني، هذا وقد استعدت الوزارة جيدًا لتنظيم الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة لطلبة تلك المرحلة الدراسية الهامة، التي تعتبر البوابة الرئيسية للتعليم الجامعي في دولة الكويت.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2022 الكويت

  1. يبدأ جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة (الثاني عشر) لطلبة العلمي 2023/2022 في الكويت للفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 4 يناير 2023 مع اختبار مادة الرياضيات، تنتهي اختبارات العلمي يوم الأحد 15 يناير 2023 مع اختبار مادة الكيمياء.

  2. جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت القسم العلمي 2023
  3. مواعيد اختبارات الثاني عشر القسم الأدبي في الكويت نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الأربعاء 4 يناير 2023 مع مادة اللغة الفرنسية، وتستمر الامتحانات لهذا القسم حتى يوم الأثنين 16 يناير واختبار مادة الإحصاء.

  4. جدول امتحانات الثانوية العامة الكويت القسم الأدبي
  5. بخصوص اختبارات التعليم الديني، سوف تبدأ يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 مع مادة القرآن الكريم والتجويد (الشفوي).وتنتهي يوم الأثنين 16 يناير 2023 مع اختبار مادة اللغة العربية (المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب).
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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