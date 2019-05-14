أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات الدور الأول 2019 جميع الشعب، حيث بدأت امتحانات العملي فى الحاسب الآلى بجميع مدارس التعليم الفني التجاري اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 مايو 2019 وتنتهى يوم الخميس 16 مايو 2019.

وتبدأ الامتحانات التحريرية لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات الدور الأول 2019 لجميع الشعب يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 وتنتهى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 وتستمر الامتحانات التحريرية لمدة 10 أيام كاملة.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2019 الدور الأول

يوم السبت 18 مايو 2019 مادة التربية الدينية، ومادة اللغة العربية لجميع الشعب القانون والتسويق والتأمينات والإدارة.

يوم الأحد 19 مايو 2019 مادة مبادئ قانون العقوبات لشعبة قانون، ومادة محاسبة الشركات لشعبة تسويق، ومادة رياضيات تأمينات لشعبة تأمينات، ومادة ضرائب لشعبة الإدارة.

يوم الاثنين 20 مايو 2019 مادة الاقتصاد، ومادة قانون الأحوال الشخصية لشعبة قانون، ومادة أعمال وساطة، ومادة رياضة مالية لشعبة تسويق، ومادة فن الإنتاج فى التأمين، ومادة محاسبة التأمين لشعبة تأمينات، ومادة الاقتصاد ومادة إدارة المشروعات الصغيرة لشعبة الإدارة.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019 لا توجد امتحانات “راحة من الامتحانات”.

يوم الأربعاء 22 مايو 2019 مادة اللغة الإنجليزية لجميع الشعب القانون والتسويق والتأمينات والإدارة.

يوم الخميس 23 مايو 2019 مادة لوائح مالية وإدارية لشعبة قانون، ومادة سوق الأوراق المالية لشعبة تسويق، ومادة سكرتارية عربية لشعبة تأمينات، ومادة سكرتارية عربية لشعبة الإدارة.

يوم السبت 25 مايو 2019 مادة مبادي القانون المدني لشعبة قانون، ومادة التسويق شعبة تسويق، ومادة تأمينات هندسية لشعبة التأمينات، ومادة إدارة المشتريات لشعبة الإدارة.

يوم الأحد 26 مايو 2019 مادة محاسبة حكومية لشعبة تسويق، ومادة سكرتارية أفرنجية لشعبة تسويق، ومادة تأمينات أشخاص لشعبة تأمينات، ومادة سكرتارية أفرنجية لشعبة الإدارة.

يوم الاثنين 27 مايو 2019 مادة اللغة الفرنسية، ومادة الحاسب الآلي التحريري لجميع الشعب القانون والتسويق والتأمينات والإدارة.

يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019 لا توجد امتحانات “راحة من الامتحانات”.

يوم الأربعاء 29 مايو 2019 مادة مبادي قانون الإجراءات الجنائية لشعبة قانون، ومادة الإحصاء لشعبة تسويق وشعبة تأمينات وشعبة الإدارة.

يوم الخميس 30 مايو 2019 مادة مبادي قانون المرافعات لشعبة قانون، ومادة قوانين العمل لشعبة تسويق وشعبة تأمينات وشعبة الإدارة.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2019 الدور الأول جميع الشعب

موعد نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2019

يجب ملاحظة أنه لا توجد امتحانات يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات الدور الأول 2019 لجميع الشعب “القانون، والتسويق، والتأمينات، والإدارة” ويبدأ التصحيح عقب إجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة للدبلومات الفنية التجارية، ومن المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2019 بعد عيد الفطر بحوالي أسبوعين، مع التمنيات القلبية لجميع طلاب الدبلومات الفنية بالتوفيق والنجاح.