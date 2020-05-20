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جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2020

بواسطة سعيد كامل

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام 5 و 3 سنوات للعام الدراسي الحالى 2019 / 2020 والذى سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 ويستمر لمدة 10 أيام ويتخلله إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتضمن امتحانات الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية والتعليم المزدوج.

ويسبق الامتحانات النظرية للتعلي الفنى التجاري امتحانات العملي فى مادة الحاسب الآلى والتى ستعقد على فترات يوم ويوم وذلك اعتباراً من يوم 27 يونيو 2020 وفقا للجدول الذى سيتم اعلانه فى كل لجنة من اللجان الفرعية فى امتحانات الدبلومات الفنية التجارية.

ونعرض فى التقرير التالى جدول امتحانات الدبلوم الفنى التجاري نظام 3 سنوات جميع الشعب “قناون، وتسويق، وإدارة، وتأمينات” وسوف يبدا الامتحان يومياً فى العاشرة صباحاً حيث سيتم اتخاذ إجراءات التعقيم لكل طالب وجميع اللجان للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات لجميع الشعب “القانون، والتسويق، والإدارة، والتأمينات” حيث يتم الامتحان فى اليوم الأول يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020 فى مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية لجميع الشعب، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 أغسطس بمادة مبادي قانون المرافعات لشعبة قانون، ومادة قوانين العمل لباقى الشعب تسويق، وإدارة وتأمينات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية بالكامل ويشمل 92 ورقة وهو عبارة عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات، وجدول امتحانات الدبلومات الفنة الزراعية نظام ثلاث وخمس سنوات، وجدول امتحان الدبلومات الفنية التجارية نظام  ثلاث وخمس سنوات، وجدول امتحانات التعليم المزدوج نظام ثلاث وخمس سنوات، وجدول امتحانات التعليم الفندقى نظام ثلاث وخمس سنوات.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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