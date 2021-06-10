جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 دبلوم تجارة

بدأت يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021 امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 العملية فى جميع نوعيات التعليم الفني تجاري وصناعي وزراعي وفندقي نظام ثلاث وخمس سنوات، وتنطلق يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 امتحانات النظري الدور الأول للدبلومات الفنية بجميع نوعياتها وتستمر حتي يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 نظام ثلاث وخمس سنوات لجميع النوعيات، وتبدأ امتحانات الدور الأول لدبلوم المدارس الفنية التجارية العملي يوم السبت الموافق 5 يونيو 2021 وتستمر لمدة أسبوعين وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021، كما تبدأ امتحانات النظري لدبلوم التجارة يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 وتنتهي امتحانات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها ونوعياتها يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 لمدة أسبوعين يتخللها يوم الثلاثاء من كل أسبوع راحة من الامتحانات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2021 دبلوم التجارة

الصف الثالث التجاري نظام الثلاث سنوات عبارة عن شعب وهي شعبة القانون، وشعبة التسويق، وشعبة الإدارة، وشعبة التأمينات، ونستعرض فى جدول امتحانات جميع الشعب للصف الثالث التجاري للعام الدراسي الحالي 2021 جميع الشعب وهي كالتالي:-

أولاً: جدول امتحانات الدبلومات الفنية “دبلوم تجارة شعبة القانون”

السبت 19 يونيو 2021 لغة عربية وتربية دينية. الأحد 20 يونيو 2021 قانون عقوبات. الاثنين 21 يونيو 2021 اقتصاد وقانون أحوال شخصية. الأربعاء 23 يونيو 2021 لغة إنجليزية. الخميس 24 يونيو 2021 لوائح مالية. السبت 26 يونيو 2021 قانون مدني. الأحد 27 يونيو 2021 محاسبة حكومية. الاثنين 28 يونيو 2021 لغة فرنسية وحاسب آلى. الأربعاء 30 يونيو 2021 إجراءات جنائية. الخميس 1 يوليو 2021 قانون مرافعات.

ثانياً: جدول امتحانات الدبلومات الفنية “دبلوم تجارة شعبة تسويق”

السبت 19 يونيو 2021 لغة عربية وتربية دينية.

الأحد 20 يونيو 2021 محاسبة شركات مساهمة.

الاثنين 21 يونيو 2021 أعمال وساطة ورياضة مالية.

الأربعاء 23 يونيو 2021 لغة إنجليزية.

الخميس 24 يونيو 2021 سوق أوراق مالية.

السبت 26 يونيو 2021 تسويق.

الأحد 27 يونيو 2021 سكرتارية أفرنجية.

الاثنين 28 يونيو 2021 لغة فرنسية وحاسب آلى.

الأربعاء 30 يونيو 2021 إحصاء.

الخميس 1 يوليو 2021 قوانين عمل.

ثالثاً: جدول امتحانات الدبلومات الفنية “دبلوم تجارة شعبة إدارة”

السبت 19 يونيو 2021 لغة عربية وتربية دينية. الأحد 20 يونيو 2021 ضرائب. الاثنين 21 يونيو 2021 اقتصاد وإدارة مشروعات. الأربعاء 23 يونيو 2021 لغة إنجليزية. الخميس 24 يونيو 2021 سكرتارية عربية. السبت 26 يونيو 2021 إدارة مشتريات. الأحد 27 يونيو 2021 سكرتارية أفرنجية. الاثنين 28 يونيو 2021 لغة فرنسية وحاسب آلى. الأربعاء 30 يونيو 2021 إحصاء. الخميس 1 يوليو 2021 قوانين عمل.

رابعاً: جدول امتحانات الدبلومات الفنية “دبلوم تجارة شعبة تأمينات”