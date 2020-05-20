جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بعد اعتماده رسميًا من وزارة التربية والتعليم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020، نظام 3 سنوات وخمس سنوات، لجميع الأقسام الزراعي والصناعي والتجاري والفنادق والتمريض، وذلك بعد أن تم تأجيل مواعيد امتحان الدبلوم الفني على خلفية تفشي فيروس كورونا، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 27 يونيو القادم، وعلى أن تبدأ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2020.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020

يؤدي امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية هذا العام عدد 776161 طالب، وذلك بعدد لجان يبلغ 2987 لجنة، وهي الاختبارات التي من المقرر لها أن تنتهي الخميس 13 أغسطس 2020، ويشتمل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الذي نعرضه لكم على الأقسام التالية:

جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات “دمج” دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات “دمج” دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات “تعليم مزدوج” دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات “التابعة لوزارة الإنتاج الحربي” دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات “التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي” دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الزراعية نظام ثلاث سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الزراعية نظام خمس سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الزراعية نظام “دمج – تعليم مزوج – إعداد مهني – الفنية الزراعية المتقدمة”. جدول امتحانات المدارس الثانوية التجارية نظام ثلاث سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية التجارية نظام خمس سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام ثلاث سنوات دور أول 2020. جدول امتحانات المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام خمس سنوات دور أول 2020.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية المعتمد من وزارة التربية والتعليم

يمكنكم الاطلاع على جدول امتحانات الدبلومات الفنية جميع الأقسام من خلال جهاز كمبيوتر، وفي حال فتحه من خلال الهاتف الجوال تأكد من وجود برنامج يدعم ملفات ال PDF، ويمكنك تحميله بسهولة من خلال Google play

هذا هو الجدول النهائي والرسمي لامتحانات الدبلومات الفنية تمنياتنا للجميع بالنجاخ والتوفيق بإذن الله.