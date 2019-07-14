اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 كما اعتمد سيادته جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM وكذلك جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين.
وسوف تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019 وتستمر لمدة 9 أيام امتحانات فعلية.
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019
- يوم السبت الموافق 17-8-2019 امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة التربية الدينية لجميع الشعب.
- يوم الأحد الموافق 18-8-2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان مادة التربية الوطنية لجميع الشعب.
- يوم الاثنين الموافق 19-8-2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لجميع الشعب.
- يوم الثلاثاء الموافق 20-8-2019 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فى التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضيات، وامتحان مادة الجغرافيا لشعبة أدبي.
- يوم الأربعاء الموافق 21-8-2019 امتحان مادة الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لشعبة رياضيات، وامتحان مادة الإحصاء لجميع الشعب.
- يوم الخميس الموافق 22-8-2019 امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي علوم وعلمي رياضيات، وامتحان مادة التاريخ لشعبة أدبي.
- يوم السبت الموافق 24-8-2019 امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي علوم وعلمي رياضيات، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لشعبة أدبي.
- يوم الأحد الموافق 25-8-2019 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لشعبة رياضيات، وامتحان مادة الاقتصاد لجميع الشعب.
- يوم الاثنين الموافق 26-8-2019 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لشعبة علمي رياضيات، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لشعبة أدبي.
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