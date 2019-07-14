جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.