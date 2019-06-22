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جدول امتحانات الدور الثاني 2019 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
جدول امتحانات الدور الثاني 2019 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية

كشف قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لصفوف النقل الابتدائي ” الصف الثالث والرابع والخامس ) , وكذلك الشهادة الابتدائية الازهرية ( الصف السادس الابتدائي ) للعام الدراسي 2018 / 2019 م .

جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي دور ثان 2019

  • الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / التربية الفنية .
  • الأثنين 8-7-2019 : اللغة العربية / الخط العربي.
  • الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة الانجليزية / التربية الاسلامية .
  • الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / الحاسب الآلى .

جدول امتحانات الدور الثاني 2019 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية

جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي دور ثان 2019

  • الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الاجتماعية .
  • الأثنين 8-7-2019 : العلوم / التربية الاسلامية .
  • الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة العربية والإملاء/ الخط العربي.
  • الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات /  التربية الفنية .
  • الخميس 11-7-2019 : اللغة الإنجليزية / الحاسب الالي .

جدول امتحانات الدور الثاني 2019 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )

  • السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .
  • الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.
  • الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .

جدول امتحانات الدور الثاني 2019 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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