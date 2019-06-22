جدول امتحانات الدور الثاني 2019 لصفوف النقل والشهادة الابتدائية

كشف قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) لصفوف النقل الابتدائي ” الصف الثالث والرابع والخامس ) , وكذلك الشهادة الابتدائية الازهرية ( الصف السادس الابتدائي ) للعام الدراسي 2018 / 2019 م .
جدول امتحان الصف الثالث الابتدائي دور ثان 2019
- الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / التربية الفنية .
- الأثنين 8-7-2019 : اللغة العربية / الخط العربي.
- الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة الانجليزية / التربية الاسلامية .
- الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / الحاسب الآلى .
جدول امتحان الصف الرابع والخامس الابتدائي دور ثان 2019
- الأحد 7-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الاجتماعية .
- الأثنين 8-7-2019 : العلوم / التربية الاسلامية .
- الثلاثاء 9-7-2019 : اللغة العربية والإملاء/ الخط العربي.
- الاربعاء 10-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
- الخميس 11-7-2019 : اللغة الإنجليزية / الحاسب الالي .
جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )
- السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .
- الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
- الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.
- الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .
- الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .
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