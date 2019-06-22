جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية دور ثاني 2019

أعلنت قطاع المعاهد بالازهر الشريف عن مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) للشهادة الابتدائية ( الصف السادس الابتدائي ) والشهادة الإعدادية الازهرية ( الصف الثالث الإعدادي ) للعام الدراسي 2018 / 2019 م .

تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية يوم السبت 27 يوليو 2019 وتنتهي يوم الاربعاء 21 يوليو 2019 بالنسبة للابتدائية , فيما ينتهي طلاب الشهادة الاعدادية من امتحاناتهم يوم السبت 8 أغسطس 2019 م .

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )

السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .

الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .

الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.

الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .

الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي دور ثان 2019 ( الشهادة الاعدادية )

السبت 27-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الفقه .

الاحد 28-7-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / التربية الفنية .

الاثنين 29-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الجبر .

الثلاثاء 30-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الثقافة الاسلامية .

الاربعاء 21-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

الخميس 1-8-2019 : الدراسات الإجتماعية / العلوم .

السبت 3-8-2019 : اللغة الاجنبية / الحاسب الالي .

الجدير بالذكر ان نتيجة امتحانات الدور الاول بالنسبة للشهادة الابتدائية ( الصف السادس الابتدائي ) بلغت نسبة النجاح بها 72.22% و 65.22% للشهادة الإعدادية ( الصف الثالث الإعدادي ) .