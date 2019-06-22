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جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية دور ثاني 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية دور ثاني 2019

أعلنت قطاع المعاهد بالازهر الشريف عن مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) للشهادة الابتدائية ( الصف السادس الابتدائي ) والشهادة الإعدادية الازهرية ( الصف الثالث الإعدادي ) للعام الدراسي 2018 / 2019 م .

تبدأ امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية يوم السبت 27 يوليو 2019 وتنتهي يوم الاربعاء 21 يوليو 2019 بالنسبة للابتدائية , فيما ينتهي طلاب الشهادة الاعدادية من امتحاناتهم يوم السبت 8 أغسطس 2019 م .

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي دور ثان 2019 ( الشهادة الابتدائية )

  • السبت 27-7-2019 : القرآن الكريم / الدراسات الإجتماعية .
  • الاحد 28-7-2019 : الرياضيات / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : اللغة العربية والإملاء / الخط العربي.
  • الثلاثاء 30-7-2019 : التربية الاسلامية / العلوم .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة الانجليزية / الحاسب الالي .

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية دور ثاني 2019

جدول امتحان الصف الثالث الإعدادي دور ثان 2019 ( الشهادة الاعدادية )

  • السبت 27-7-2019 : حفظ القرآن الكريم وتجويده /  الفقه .
  • الاحد 28-7-2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / التربية الفنية .
  • الاثنين 29-7-2019 : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الجبر .
  • الثلاثاء 30-7-2019 :  اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الثقافة الاسلامية .
  • الاربعاء 21-7-2019 : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الخميس 1-8-2019 : الدراسات الإجتماعية / العلوم .
  • السبت 3-8-2019 : اللغة الاجنبية / الحاسب الالي .

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية دور ثاني 2019

الجدير بالذكر ان نتيجة امتحانات الدور الاول بالنسبة للشهادة الابتدائية ( الصف السادس الابتدائي ) بلغت نسبة النجاح بها  72.22% و 65.22% للشهادة الإعدادية ( الصف الثالث الإعدادي ) .

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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