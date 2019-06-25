نقدم لكم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني 2019 وذلك بعد اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الثانوي 2019 حيث ستبدأ امتحانات المحاولة الثانية بأذن الله بداية من يوم الرابع عشر من شهر يوليو وتستمر حتي يوم السابع والعشرون من ذات الشهر، حيث يمكنكم الاطلاع علي جدول الدور الثاني أولي ثانوي 2019 إلكترونيا علي موقع وزارة التربية والتعليم، LMS g10. Emis. Gov أو من خلال موقع كلمة دوت أورج حيث ستجدون تفاصيل جدول امتحانات المحاولة الثانية بالأسفل.

ظهرت أخيرا نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت والتي كانت تحمل نسبة النجاح حوالي 91.4%، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي ٢٠١٩ بالكود والرقم القومي أو من خلال التعليقات بأسفل هذه المقالة وسوف نقوم بالرد علي جميع استفساراتكم بالتعليقات من كافة الطلبة والطلبات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الدور الثاني 2019

نرفق لحضراتكم صورة توضح جدول المحاولة الثانية الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات الصف الأول الثانوي معرفة مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي كما هو موضح بالصورة التالية.

كما هو واضح لطلابنا بان موعد بداية امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي 2019 نظام التابلت في الدور الثاني سيكون يوم الأحد وتستمر امتحانات المحاولة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي حتي يوم السبت الموافق 27 يوليو وختاما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم اليوم بانها تتمنى لجميع الطلبة والطلبات الذين لم يحالفهم الحظ بالفصل الدارسي الأول النجاح والتوفيق من اجل الانتقال للمرحلة المقبلة وهي الصف الثاني الثانوي.