جدول امتحانات المحاولة الثانية الصف الأول الثانوي العام الدور الثاني 2019

إعلان جدول امتحانات المحاولة الثانية الصف الأول الثانوي العام، عقب ظهور نتيجة الدور الأول من امتحانات أولى ثانوي، ونشرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني في النظام الجديد من امتحانات الصف الأول الثانوي للثانوية التراكمية، بعد أن ظهر أما نتائج بعض الطلاب أو الطالبات عبارة “له فرصة إلزامية أخري”، وكثرت التساؤلات حول مدلول تلك العبارة، والتي سيعلن عن تلك التفاصيل يوم الخميس المقبل، عند توافر بطاقة نتيجة الطالب في المدارس وفق التصريحات التي صدرت خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي وتوضيحات مسئولي وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم والتعليم ومن خلال موقعها الرسمي، نشرت جدول امتحان المحاولة الثانية الصف الأول الثانوي 2019، لاختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019، للطلاب الدراسين في المدارس الحكومية والمدارس غير الحكومية، والذي يشمل توضيح حول موعد عقد الاختبار باليوم والتاريخ، واسم المادة ووقت عقد الاختبار على مدار ساعات اليوم، وزمن مدة الإجابة، وسنرفق صورة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني.

مواعيد جدول امتحانات المحاولة الثانية الصف الأول الثانوي

تبدأ امتحانات الدور الثاني من الصف الأول الثانوي لعام الدراسي 2018-2019 للنظام الحديث من الثانوية التراكمية، يوم 14 يوليو 2019 وتنتهي الامتحانات يوم 27 يوليو 2019 ، وللتعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي، إليكم صورة من جدول الدور الثاني للاختبارات.

نتيجة أولي ثانوي 2019

جدير بالذكر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الدور الأول كان منذ ساعات، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبلغت نسبة النجاح العامة 91.4% ويمكن الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي عام من موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية بالرقم القومي وكود الطالب.