جدول امتحان الثانوية العامة 2019 .. جدول امتحانات “الصف الأول الثانوي” لنهاية العام واستعدادات وزارة التربية والتعليم لتفادي المشكلات السابقة

جدول امتحان “الثانوية العامة” 2019 .. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2918/2029، حيث استعد مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لتفادي ما حدث من مشكلات أثناء امتحانات الصف الأول الثانوي شهر مارس الماضي لهذا العام الدراسي 2018/ 2019 ، وقد تقرر أن تبدأ الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي بمادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 19 مايو وتنتهي بمادة الكيمياء يوم الخميس الموافق 30 مايو المقبل، وبناء على ما سبق فقد أخذنا على عاتقنا أعددنا هذا التقرير الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي، وسنستعرض من خلال هذا التقرير ما يهم طالب الصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التعليم الجديد تعثر ببعض الصعوبات والمشكلات الفنية خاصة مع امتحانات، فالدولة تسعى جاهدة في النهوض بالعملية التعليمية لتواكب نظم التعليم الحديثة بالدول المتقدمة، ولكن الإمكانيات الفنية والبشرية والمادية أوجدت بعض الصعوبات التي تحاول وزارة التربية والتعليم التغلب عليها بكل السبل.

جدول امتحان الثانوية العامة 2019

تقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 8 يونيو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وذلك في تمام الساعة التاسعة، وتستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو حيث تختتم الامتحانات بمادة الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية”.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي نظام جديد 2019

صرحت وزارة التربية والتعليم من خلال بيان رسمي لها، أنه لا صحة لما تردد حول قرار تأجيل امتحان الصف الأول الثانوي للعام الحالي، حيث ترددات بعض الأقاويل عن تأجيل الامتحان لإجازة الصيف، لهذا فجدول امتحان الصف الأول الثانوي لهذا العام هو الجدول المرفق بهذا التقرير

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019

يوم الأحد الموافق 19 مايو مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين الموافق 20 مايو مادة الأحياء.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو مادة الجغرافيا.

يوم الخميس الموافق 23 مايو مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد الموافق 26 مايو مادة الرياضيات.

يوم الاثنين الموافق 27 مايو مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو مادة الفيزياء.

يوم الأربعاء الموافق 29 مايو مادة التاريخ.

يوم الخميس الموافق 30 مايو مادة الكيمياء.

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أسباب مشاكل امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر مارس

بعد مشاهدة الفيديوهات التي يتضمنها هذا التقرير سيجد الطلاب من خلاها الإجابة على العديد من التساؤلات التي يبحث طلاب الثانوية العامة وطلاب الصف الأول الثانوي عن إجابتها، وفي حال كان لديكم أي تساؤل يمكنك ترك تعليق بالسؤال وسنجيب على جميع التعليقات، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح