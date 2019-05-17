جدول امتحان الثانوية العامة 2019 وكذلك امتحانات الصف الأول الثانوي نهاية العام حلول المشكلات بالفيديو

جدول امتحان الثانوية العامة 2019 لنهاية العام وكذلك جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 حيث يسعى مركز معلومات وزارة التربية والتعليم لمواجه المشكلات التي واكبت امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي 2018/ 2019 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن العديد من الملاحظات التي يجب على الطالب معرفتها، وكذلك أعلنت الوزارة عن خطوات تأدية الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي، وتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 19 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو المقبل، لذلك أعددنا هذا التقرير التعليمي الهام والذي يتطرق لكل كبيرة وصغيرة تخص الصف الأول الثانوي وامتحانات 2018/2029.

فمن الجدير بالذكر أن التجربة الجديدة لنظام التعليم الجديد والذي تحاول من خلاله الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، هذه التجربة واجهت بعض الصعوبات والمشكلات التقنية والفنية، وكذلك مشكلات من قبل الطلاب، وسنشرح بالفيديوهات والمعلومات أهم هذه المصاعب والمشكلات وطرق التغلب عليها بسهولة ويسر.

جدول امتحان الثانوية العامة 2019 نهاية العام

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي نظام جديد

جدول امتحان الثانوية العامة 2019 باليوم والتاريخ

الأحد الموافق 19 مايو مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين الموافق 20 مايو مادة الأحياء.

الثلاثاء الموافق 21 مايو مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء الموافق 22 مايو مادة الجغرافيا.

الخميس الموافق 23 مايو مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد الموافق 26 مايو مادة الرياضيات.

الاثنين الموافق 27 مايو مادة الفلسفة والمنطق.

الثلاثاء الموافق 28 مايو مادة الفيزياء.

الأربعاء الموافق 29 مايو مادة التاريخ.

الخميس الموافق 30 مايو مادة الكيمياء.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 نهاية العام

خطوات يجب على طلاب الصف الأول الثانوي اتباعها

يبدأ الصف الأول الثانوي بالدخول على الصفحة الخاصة بمنصة الامتحان.

يبدأ الطالب في كتابة اسم المستخدم الخاص به ويدخل كذلك كلمة السر، وكلمة السر هذه قد تسلمها من وزارة التربية والتعليم.

بعد الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر يضغط الطالب على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يكتب طالب الصف الأول الثانوي الكود الخاص بالامتحان الذي يكتبه المراقب على السبورة داخل لجنة الامتحان.

يجب التأكد من أن كود الاختبار يتكون من 9 أرقام ويجب التأكد من صحة هذه الأرقام بدقة.

بعد إدخال الطالب لكود الامتحان بنجاح، على الطالب الانتظار حتى يبدأ الامتحان.

ثم يضغط الطالب على الأيقونة الخاصة ببدء الاختبار.

سيظهر للطالب شريط أدوات بجوار قائمة الأسئلة.

كما سيظهر للطالب التوقيت الخاص بالامتحان وذلك للتعرف على الوقت المتبقي أثناء الامتحان

سيكون الامتحان متاح للطالب في شاشة كاملة.

يمكن للطالب مراجعة الأسئلة من خلال قائمة الأسئلة، كما يمكن تنسيق الخط والشاشة كما يريد الطالب.

يمكنهم تحديد الأسئلة الصعبة على الطالب بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى.

في حالة عرض الامتحان في الوضع الرأسي للتابلت فجميع الاختيارات ستظهر من أيقونة القائمة.

سيرى الطلاب ثلاثة أنواع من الأسئلة داخل الامتحان الخاص به.

هناك عدة أنواع من الأسئلة “أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة تحتاج للوحة المفاتيح لكتابة الإجابة، وأسئلة تحتاج لاستخدام القلم الإلكتروني في رسم الأشكال اللازمة في إجاباتهم.

يتم استخدام القلم الإلكتروني في مواد: الرياضيات، والأحياء، والفيزياء، والكيمياء.

هناك رسالتين تحذيريتين ستظهران للطالب أثناء تأدية الامتحان، الرسالة التحذيرية الأولى ستظهر قبل انتهاء الامتحان بمدة 10 دقائق، والرسالة التحذيرية الثانية ستظهر قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين، وبمجرد انتهاء الزمن المحدد سيتم غلق الامتحان تلقائيًا.

بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة يمكن مراجعتها مرة أخرى في حال سمح الوقت بذلك، كما يمكن الرجوع للأسئلة التي حددها الطالب بعلم للإجابة عليها.

يمكن للطالب أيضا الضغط على أي سؤال للرجوع إلى إجابته مرة أخرى ويمكن تعديل الإجابة.

ببعد الإنهاء من إجابة جميع أسئلة الامتحان يضغط الطالب على أيقونة إنهاء، وفى هذه الحالة لن يستطيع الطالب الرجوع إلى الامتحان مرة أخرى.

حل مشكلة الدخول على الامتحان الإلكتروني على التابلت للصف الأول الثانوي

