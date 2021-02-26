جدول امتحان نصف العام 2021 للصفين الأول والثاني الثانوي

تنطلق يوم السبت 27 فبراير امتحانات نصف العام 2021 للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول والذى يبدأ من يوم السبت 27 فبراير وحتى يوم الخميس 11 مارس 2021.

وأكد وزير التربية والتعليم على إجراء الامتحانات وسط اجراءات احترازية مشددة وضرورة ارتداء الطالب الكمامة وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات على أن يؤدى جميع الطلاب بنظام الأوبن بوك open book من لجان مؤمنة ومراقبة فى المدارس، ونعرض جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي.

جدول امتحان نصف العام 2021 للصف الأول الثانوي

يوم السبت 27-2-2021 الفترة الأولى اللغة العربية لمدة 90 دقيقة، والفترة الثانية الأحياء لمدة 45 دقيقة. يوم الاثنين 1-3-2021 الفترة الأولي اللغة الأجنبية الأولي لمدة 75 دقيقة، والفترة الثانية الجغرافيا لمدة 45 دقيقة. يوم الأربعاء 3-3-2021 الفترة الأولي الرياضيات لمدة 90 دقيقة، والفترة الثانية اللغة الأجنبية الثانية لمدة 45 دقيقة. يوم السبت 6-3-2021 الفترة الأولي الفلسفة والمنطق لمدة 45 دقيقة، والفترة الثانية الفيزياء لمدة 45 دقيقة. يوم الاثنين 8-3-2021 الفترة الأولي التاريخ لمدة 45 دقيقة، والفترة الثانية الكيمياء لمدة 45 دقيقة.

جدول امتحان نصف العام 2021 للصف الثاني الثانوي