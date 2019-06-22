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جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف الجداول الخاصة بأمتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) 2019 للصفين الاول والثاني والثانوي الازهري أدبي وعلمي , حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 م وتنتهي يوم السبت 20 يوليو 2019 م .

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.
  • الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .
  • الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
  • الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
  • الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.
  • الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
  • الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه /  الأحياء
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية
  • الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .
  • الخميس 11/7/2019 :  الصرف / المواطنة .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم /  الجغرافيا .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير  / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .
  • الخميس 18-7-2019 :  المنطق / الانشاء .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

  • الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر
  • الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات.
  • الخميس 11/7/2019 :  الصرف / المواطنة .
  • السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم /  الفيزياء .
  • الاثنين 15-7-2019 : التفسير  /  الكيمياء .
  • الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
  • الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء .
  • الخميس 18-7-2019 :  تطبيقات الرياضيات/ الانشاء .
  • السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

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عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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