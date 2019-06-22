جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف الجداول الخاصة بأمتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) 2019 للصفين الاول والثاني والثانوي الازهري أدبي وعلمي , حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 م وتنتهي يوم السبت 20 يوليو 2019 م .
جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.
- الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .
- الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
- الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
- الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.
- الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .
- الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / الأحياء
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية
- الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .
- الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .
- الخميس 18-7-2019 : المنطق / الانشاء .
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان
- الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر
- الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات.
- الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .
- السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .
- الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الفيزياء .
- الاثنين 15-7-2019 : التفسير / الكيمياء .
- الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .
- الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء .
- الخميس 18-7-2019 : تطبيقات الرياضيات/ الانشاء .
- السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .
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