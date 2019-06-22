جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي ازهر دور ثان 2019

أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف الجداول الخاصة بأمتحانات الدور الثاني ( الملاحق ) 2019 للصفين الاول والثاني والثانوي الازهري أدبي وعلمي , حيث تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 م وتنتهي يوم السبت 20 يوليو 2019 م .

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / علم النفس.

الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / المنطق .

الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : الجغرافيا / الثقافة الاسلامية .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / التاريخ .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .

الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحان أولى ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات.

الأربعاء 10-7-2019 : البلاغة / الهندسة.

الخميس 11/7/2019 : القرآن الكريم / الصرف .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية والترجمة / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : الكيمياء / الثقافة الاسلامية .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير وعلومه / الفيزياء .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الإنشاء .

الخميس 18-7-2019 : الحديث وعلومه / الأحياء

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر أدبي 2019 دور ثان

الثلاثاء 9-7-2019 : الفقه / العروض والقافية

الأربعاء 10-7-2019 : الحديث / الفلسفة .

الخميس 11/7/2019 : الصرف / المواطنة .

السبت 13-7-2019 : اللغة الأجنبية ( الأولى ) / التربية الفنية .

الأحد 14-7-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا .

الاثنين 15-7-2019 : التفسير / اللغة الأجنبية ( الثانية ) .

الثلاثاء 16-7-2019 : النحو / التوحيد .

الاربعاء 17-7-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ .

الخميس 18-7-2019 : المنطق / الانشاء .

السبت 20-7-2019 : الحاسب الآلى .

جدول امتحان ثانية ثانوي ازهر علمي 2019 دور ثان