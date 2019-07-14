جدول ملاحق الثانوية العامة 2019 (الدور الثاني) – وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني “الملاحق” للثانوية العامة

جدول ملاحق الثانوية العامة 2019, هو البيان الذي ينتظره شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة الذين لم يجتازوا بعض أو كل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة, حيث اليوم وبعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل وزير التربية والتعليم وأسماء الطلاب الأوائل حيث بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام 78.6%,ويشير ذلك إلي أن نسبة كبيرة من الطلبة لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول للعديد من الأسباب المختلفة بين الطلاب,ومتى ستبدأ امتحانات ملاحق الصف الثالث الثانوي ومن هنا يشتد البحث عن مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانية العامة, راجيين من الله سبحانه وتعالي التوفيق في الفرصة الثانية المتاحة في امتحانات الدور الثاني.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019، حيث بدأ الطلاب الراسبون في مادتين على الأكثر من مواد الثانوية العامة للبحث عن جدول ومواعيد امتحانات الملاحق والدور الثاني من أجل المذاكرة والمراجعة طوال الفترة المتبقية حتي امتحان الملاحق, والرغبة الشديد من الطلاب في تخطي تلك المرحلة الصعبة بعناها، ومن الجدير بالذكر أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب سيدخلون امتحانات الدور الثاني حيث أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام جاءت 78.6% من جميع الشعب العلمية والأدبية.

مواعيد أمتحانات ملاحق الثانوية العامة 2019 الدور الثاني

ميعاد ملاحق الثانوية العامة 2019 للراسبين في الدور الأول كما صرح وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”في جزء من مؤتمره اليوم عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، والتي من المقرر أن تبدأ في السبت الموافق 10 أغسطس 2019، وتنتهي الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، مؤكداً أن الوزارة قد استعدت لامتحانات الدور الثاني لمرحلة الثانوية العامة، وأكد “شوقي” خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم علي أن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول قد بلغت حوالي 78.6%، مؤكداً إلى أن الوزارة ستقوم بنشر نتائج جميع المواد على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.