جدول ملاحق الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني: مواعيد وأيام الإمتحانات

الأمر الهام لأكثر من ربع طلاب الشهادات الفنية لهذا العام الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول التي انتهت الشهر الماضي وتم الإعلان عن نتيجتها في الساعات الأخير الماضية,وتتجه هذه الشريحة الكبيرة لمعرفة مواعيد وأيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 من اجل الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات والانتقال إلى المراحل التالية وإسعاد الأهل والأحباب.
جدول امتحانات الملاحق لطلاب الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني, هو السؤال الذي تردد على في أذهان الكثيرين, بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية يوم الاثنين 1-7-2019 ونسب النجاح بها ,حيث اعلن على أن الإجمالي العام لطلاب الخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي ,بينما اعلن على أن الإجمالي العام لطلاب الثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي
موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 ومتى ستبدأ امتحانات ملاحق دبلوم صنايع ودبلوم تجارة وفى الأخير دبلوم زراعة
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