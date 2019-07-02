جدول ملاحق الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني: مواعيد وأيام الإمتحانات

الأمر الهام لأكثر من ربع طلاب الشهادات الفنية لهذا العام الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول التي انتهت الشهر الماضي وتم الإعلان عن نتيجتها في الساعات الأخير الماضية,وتتجه هذه الشريحة الكبيرة لمعرفة مواعيد وأيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 من اجل الاستعداد الجيد لهذه الامتحانات والانتقال إلى المراحل التالية وإسعاد الأهل والأحباب.

جدول امتحانات الملاحق لطلاب الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني, هو السؤال الذي تردد على في أذهان الكثيرين, بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن نتيجة الدبلومات الفنية يوم الاثنين 1-7-2019 ونسب النجاح بها ,حيث اعلن على أن الإجمالي العام لطلاب الخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي ,بينما اعلن على أن الإجمالي العام لطلاب الثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي

موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019 ومتى ستبدأ امتحانات ملاحق دبلوم صنايع ودبلوم تجارة وفى الأخير دبلوم زراعة

ميعاد ملاحق الدبلومات الفنية 2019 حيث اعلن الدكتور طارق شوقي في مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول على أن نهاية الشهر الجاري سيتم انعقاد امتحانات الملاحق لطلاب الدبلومات الفنية لهذا العام,حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2019/2018 السبت الموافق 27 من يوليو الجاري, والتى من المقرر لها ان تستمر مآبين أسبوع وعشرة أيام من يوم انطلاقها, وسنقدم لكم الجدول فور صدوره من وزارة التربية والتعليم الفني كلا على حد

جدول امتحانات الملاحق لدبلوم صنايع 2019 الدور الثاني

جدول امتحانات الملاحق لدبلوم تجارة 2019 الدور الثاني

جدول امتحانات الملاحق لدبلوم تجارة 2019 الدور الثاني

مواعيد امتحانات دبلوم تجارة دور ثاني هذا وتقوم وزارة التربية والتعليم الفني بمراعاة وضع كل مادة على حسب حجم كل مادة, حتي يمكن للطلاب متابعة سير هذه الامتحانات ,وتجنبا لأي شكاوى من الطلاب حول الجدول ,وجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية قد انتهوا من امتحاناتهم في بداية الشهر الماضي .