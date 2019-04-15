جدول مواعيد أمتحانات أخر العام 2019 محافظة القاهرة

مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، قامت أغلب المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بإعداد جداول أمتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 واعتمادها من قبل السادة المحافظين، وذلك لكافة الصفوف الدراسية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام والفني.

ومن المديريات التعليمية التي ينتظر فيها الطلاب معرفة جداول امتحانات أخر العام 2019 هي محافظة القاهرة، خاصة ومع قيام أغلب محافظات الجمهورية بإعلان جداول امتحانات اخر العام للعام الدراسي الثاني للدور الأول ولا يتبقى إلا محافظة القاهرة.

جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي 2019 بمحافظة القاهرة:-

قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بوضع جدول مواعيد امتحانات أخر العام على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث جاءت مواعيد امتحانات أخر العام 2019 بمحافظة القاهرة كالتالي :-

– الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 ولمد يومان تنتهي في يوم الخميس 2 مايو 2019.

– الصف الرابع الابتدائي تبدأ الامتحانات يوم 30 أبريل 2019 وتنتهي يوم الأحد 5 مايو 2019.

– الصفين الخامس والسادس الابتدائي تبدأ من يوم الأحد 5 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس 9 مايو 2019.

– صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية تبدأ الامتحانات يوم الأحد 5 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس 9 مايو 2019.

– الشهادة الإعدادية بجميع أنواعها تبدأ يوم السبت 11 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس 16 مايو 2019.

– الصف الثاني الثانوي العام تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 6 مايو 2019 وتنتهي يوم الخميس 16 مايو 2019.

أيام لن تعقد فيها امتحانات أخر العام 2019:-

السبت 20/4/2019، الأحد 21/4/2019، الاثنين 22/4/2019، الثلاثاء 23/4/2019، الأربعاء 24/4/2019، الخميس25/4/2019(عيد تحرير سيناء) … إلخ .

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