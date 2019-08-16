“جدول” مواعيد تقديم الكليات للعام الدراسي 2020 لطلاب الثانوية العامة 2019

نوضح جدول مواعيد تقديمات الجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة 2019، حيث يمر طلاب الثانوي العام بالعديد من المراحل المختلفة في عملية الانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي، بداية من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي تعد المرحلة الأكثر قلقاً على الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك مرحلة تظلمات الثانوية العامة نتيجة الشعور بنقص في الدرجات لدى بعض الطلاب، وتأتي المرحلة الاخرى هى تنسيق الثانوية العامة وعلى ذلك سوف نوضح مواعيد تقديم الكليات للدفعات الجديدة من خريجي الثانوية العامة 2019 مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

جدول مواعيد تقديمات الكليات

من خلال هذه المقالة نوضح مواعيد تقديم الكليات 2020 من خريجي الثانوية العامة 2019 وسوف نعمل بتحديث هذه المقالة باستمرار لتوضيح المواعيد لأبنائنا الطلاب، والتحديث سوف يشمل جامعات اخرى حيث تختلف المواعيد من جامعة لأخرى ولهذا يرجى متابعة هذه المقالة حتى يتم التعرف على جدول المواعيد المخصص.

جدول مواعيد تقديم جامعة أسوان

الجدول التالي يوضح مواعيد تقديمات الكليات في جامعة أسيوط كما يلي:

مواعيد تقديم الكليات جامعة أسيوط لجيمع الكليات.

مواعيد تقديم كلية التجارة جامعة عين شمس.

ونتابع معكم عن مواعيد تقديم الكليات خلال العام الدراسي 2020 لطلاب الثانوية العامة 2019، ولهذا يرجى متابعة هذه المقالة باستمرار، في حالة لم تجد مواعيد الكلية التي ترغب بالتقديم لها.

مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب و نتلقى تعليقاتكم أسفل هذه المقالة، والجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أطلقت تطبيق “ادرس في مصر” والذي يقدم كافة المعلومات عن الجامعات والكليات المعتمدة في مصر يمكنكم تجربته.