“جديد” تعرف على أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم لتعين 65 ألف معلم لسد العجز بالمدارس

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز كلمة دوت أورج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام والذي يشغل بال الألف من الشباب الحالم بفرصة عمل، وهو موضوع مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 لتعين أكثر من 65 ألف معلم، لسد العجز من المعلمين في المدارس على مستوي الجمهورية، ونحن من خلال هذا المقال نوضح لكم أهم شروط التقديم في المسابقة والأوراق المطلوبة للتقديم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على لسان المتحدث الرسمي لها الدكتور/ محمد عمران أن المسابقة الجديدة لتعين 65 ألف معلم ومعلمة لسد العجز في الوزارة، وأنه سيتم تثبيت جزء كبير من المترشحين والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم حسب احتياج العمل والمنطقة .

الشروط الرئيسية للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة

التقديم في المسابقة إلكترونياً عن طريق الإنترنت. سيتم تعين جزء من المقبولين في المسابقة تعين دائم. تقديم الأوراق بالمسابقة سيكون إلكترونياً. شرط تطابق الأوراق المقدمة مع شروط المسابقة. الحصول على شهادة ICDL شرط للتقديم في المسابقة. التراجع عن شرط التربوي لكليات الآداب والخدمة الاجتماعية. المسابقة لتعين أكثر من 65 ألف معلم.

تعرف على رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن التقديم في المسابقة الجديدة سيكون إلكترونياً من خلال الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة الجديدة

شهادة المؤهل الدراسي.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث.

الرقم التأميني.

كعب عمل.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

أصل و صورة من شهادة الميلاد.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع كلمة دوت أورج التوفيق لكل المتقدمين في المسابقة.