جميع روابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 آخر العام برقم الجلوس نتائج اولى ثانوى اليوم السابع و بوابة التعليم و EKB LMS 

نتابع معكم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثانى والتى ينتظرها طلاب الصف الأول الثانوي في حالة من الترقب التوتر ظهور النتائج بعد أن أدى الطلاب كافة الامتحانات المقررة عليهم والتي انتهت يوم السبت الماضي الموافق 1 يونيو 2019 بعد تأجيل أحد المواد بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على سلامة الطلاب، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 خلال أيام قليلة، حيث طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والتقييم الإلكتروني ورصد وتجميع الدرجات لإعلانها للطلاب في أقرب فترة ممكنة.

نترقب معكم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس من خلال موقع اليوم السابع ووزارة التربية والتعليم وموقع بنك المعرفة وفيتو ومصرواي لجميع محافظات مصر.

اعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي

أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الدور الأول للعام الدراسي بطريقة النظام الجديد عبر التابلت الذي أطلقته الوزارة لتطوير العملية التعليمية ومواجهة حالات الغش بين الطلاب، هذا وقد شارك أكثر من 580 ألف طالب وطالبة في الامتحانات، وكان الدكتور طارق شوقي قد وضح أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال جهاز التابلت الخاص بالطالب الذي تم تسلميه لهم من فترة من خلال إشعارات موقع بنك المعرفة، وبذلك لن يحتاج الطالب للدخول على المواقع والبحث عن النتيجة حيث أنها ستصل تلقائيًا للطلاب فور اعتمادها ورفعها على السيرفر الخاص بالنتائج.

وفى حالة عدم تلقي رسالة النتيجه فيمكن كتابة الاسم ورقم الجلوس فى تعلق اسفل المقال وسوف نقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور وتفعيل رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على موقع وزارة التربيه والتعليم او إعلان نتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس 2019 اليوم السابع

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 وزارة التربية والتعليم

يعمل المصححون على سرعة إنجاز والانتهاء من أعمال التصحيح لاعتماد النتائج وإعلان نسب نجاح الطلاب والعمل على رفع النتائج على السيرفر الخاص بها لتصل للطلاب على التابلت الخاص بهم.

نتيجة اولى ثانوى 2019

وكان الدكتور طارق شوقي قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن نتيجة ظهور نتيجة الصف الأول الثاني خلال الأيام القادمة على أن تظهر كاملة بالتزامن مع اعتماد نتائج الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الجاري وأكد أنه لا داعي للقلق حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 حيث أن نسب النجاح الأولية مطمئنة.