حاليًا نتيجة الصف الثاني عشر 2019 بالإمارات عبر موقع المنهل almanhal لوزارة التربية والتعليم الإماراتية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن رفع نتيجة الثانوية العامة لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018-2019 من خلال نظام المنهل للقطاع المدرسي الأول، و اسيس للقطاع المدرسي الثاني اليوم الخميس الموافق 4 – 7 – 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما بالنسبة لنتائج باقي الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر فسوف يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وتعتبر نتيجة الثاني عشر من أهم النتائج التي تشغل بال جميع الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الماضية،وخلال اللحظات القادمة يمكن للطلاب الشعور بالطمأنينة وذلك بعد الانتهاء من عملية رصيد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة.

نتائج طلبة الثاني عشر 2019 الإمارات:

ازدادت نسبة البحث عبر محركي البحث الشهير جوجل عن نظام منهل درجات لمعرفة نتائج الثانوية العامة الإمارات 2019، وأعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الإماراتية عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” في بيان له منذ قليل جاء فيه “الإعلان عن النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018-2019 سيكون متاحا من خلال نظام المنهل للقطاع المدرسي الأول،و اسيس للقطاع المدرسي الثاني، مساء اليوم الساعة 9 مساء، أما بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر فسوف يتم الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل.

نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات 2019

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم بالإمارات موقع sso.moe.gov.ae من أجل أن يقوم طلاب الإمارات بالاستعلام عن نتائجهم في مختلف المواد وبشتي مدن وولايات الإماراتي المختلفة:

أبوظبي

دبي

الشارقة

العين

عجمان

رأس الخيمة

أم القويين

الفجيرة

موقع المنهل نتائج الثانوية العامة الامارات 2019

وبمجرد دقات الساعة التاسعة مساءا ستصبح النتيجة متاحة عبر موقع المنهل لعرض نتائج الثانوية العامة، ويستطيع الطالب الحصول على نتيجته من خلال الدخول عبر موقع المنهل وإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري، بعدها يستطيع الطالب من عرض نتائجه والإطمئنان