حد أدني 97.7 لعلمي العلوم و 95% لعلمي الرياضة.. ننشر تفاصيل المرحلة الأولي في تنسيق الثانوية العامة 2019 وموعد التسجيل

قامت وزارة التعليم العالي، بالإعلان عن تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة (الدور الأول) 2019، والذين تم إعلان نتائجهم يوم السبت الماضي 13/7/2019، ومن المقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك وفقا للحد الأدنى ، والذي سوف نتابعه معكم في خلال تلك المقالة.

الحد الأدني لتنسيق المرحلة الأولي 2019

جاء الإعلان بأن يكون الحد الأدني للمرحلة الأولي علمي علوم 398 فأكثر أي بنسبة 97.07 بعدد 30152

أما عن الشعبة الهندسية فتبدأ من 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر.

أما عن الشعبة الأدبية فالحد الأدني لها 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر

والجدير بالذكر أو القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الالكتروني”، فهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: موقع التنسيق الإلكتروني، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

كما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى نسب مجاميع طلاب الثانوية العامة التى تقع ما بين الـ95% و100% عن العام الماضى بنسبة بـ6.72%، بزيادة 23 ألف طالب وطالبة، عن العام السابق البالغة 55 ألف طالب وطالبة، مؤكداً أن 78 ألف طالب، يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبية، موضحاً أنه سيتم مناقشة زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب إلى أكثر من 12 ألف طالب وطالبة لاستيعاب الزيادة الحالية فى أعداد الطلاب.

موعد إدخال الرغبات

-يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً يومياً خلال أيام المرحلة.

-ويمكن للطالب التقديم أيضاً عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

-ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن خدمة التنسيق الالكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.