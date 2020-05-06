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حرصًا على الطلاب.. احصل على كلمة المرور للمواد المتبقية من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بواسطة أمين إبراهيم
FILE - In this Feb. 27, 2012 file photo, Ysabella Ortegon, 16, reads about Leonardo da Vinci's painting "The Last Supper," while working on her new iPad at McAllen Memorial High School in McAllen, Texas. Welcome to the new digital bookcase, where traditional ink-and-paper textbooks have given way to iPads and book bags are getting lighter. Publishers update students’ books almost instantly with the latest events or research. Schools are increasingly looking to the handheld tablets as a way to sustain students’ interest, reward their achievements and, in some cases, actually keep per-student costs down. (AP Photo/The Monitor, Nathan Lambrecht, File)

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كافة الطلاب بالصفين الأول والثانى الثانوى بأهمية التأكد من حصول الطالب على الرقم التعريفي الخاص به من خلال موقع “https://studea.emis.gov.eg“، ثم بعدها يجب الدخول على الموقع الخاص بالوزارة من أجل الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة التي تخص كل مادة ليستخدمها الطلاب في الدخول على الامتحان من خلال موقع “https://thaneduone.emis.gov.eg“.

عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا اليوم الأربعاء

يشار إلى أن نحو “583 ألفًا و450 طالب/طالبة” من طلاب الصف الأول الثانوي، قد أدوا امتحان مادة الجغرافيا من خلال موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، بإستخدام أجهزة التابلت والكمبيوتر وبعض أجهزة المحمول، وذلك في اليوم الرابع لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020، والتي تستمر إلى 20 مايو 2020، حيث بلغت نسبة طلاب الصف الأول الثانوى الذين أدوا امتحان اليوم حوالي “99%” من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب/طالبة مستوى الجمهورية.

رابط تسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للاختبار

وأتاحت الوزارة المراجعات الخاصة بليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، وذلك وفقًا للجدول المعلن على منصة البث المباشر “https://stream.moe.gov.eg“، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الخاص بتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للاختبار بشكل يومي وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك من خلال رابط “https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain“.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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