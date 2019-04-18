نتائج حركة النقل الداخلي 1440 هـ للمعلمين والمعلمات – نظام نور noor.moe.gov.sa

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر البوابة الالكترونية لنظام نور، حيث ينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات نتائج النقل الداخلي منذ فترة، وقد تم الإعلان مسبقاً عن فتح باب الاستعلام عن نتيجة حركة النقل للمعلمين بوزارة التربية والتعليم السعودية من خلال حساب المعلم وموقع نظام نور، وعلى المعلمين الذين ظهرت لهم نتيجة النقل الداخلي وهم غير راضين عن نتيجة حركة النقل الداخلي تقديم تظلم او اعتراض، إذا كانت النتيجة غير مرضية، وبالتالي سوف نوضح بالخطوات التفصيلية عن كيفية معرفة حركة النقل للمعلمين والمعلمات داخلياً من خلال نظام نور الذي يخدم العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء رسمياً من النتيجة النهائية للنقل الداخلي بعد استقبال طلبات الاعتراض على عملية النقل للمعلمين والمعلمات في 25 شعبان الجاري.

الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440

في حالة الرغبة في الاستعلام عن حركة النقل الداخلي يرجى التوجه الى موقع نظام نور عبر الرابط التالي (noor.moe.gov.sa) والمرور بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول الى نظام نور بكتابة (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق).

فتح حساب المعلم.

خدمات شؤون المعلمين.

الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وبعدها سوف تظهر نتيجة حركة النقل ويكون المعلم أو المعلمة على معرفة تامة بنتائج حركة النقل الخاصة به، وله الحق ايضاً في تقديم اعتراض إذا كانت نتيجة حركة النقل غير مرضية له.

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