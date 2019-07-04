“حصرياً” نتائج الثاني عشر 2019 الإمارات عبر نظام المنهل Almenhal وزارة التربية والتعليم الإماراتية

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان صادر لها اليوم بأن نتيجة الصف الثاني عشر 2019 قد ظهرت بالفعل، ووضعت رابط المنهل Almanhal الإلكتروني، والذي يمكن أن يستخدمه الطلاب للإطلاع على بسهولة ويسر، فتابعوا معنا ما يلي.

نتائج الثاني عشر 2019 بالإمارات :

أعلنت وزارة التعليم بالإمارات بأن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر بالإمارات قد ظهرت بالفعل ويمكن الاستعلام عنها من خلال برنامج نظام المنهل الإلكتروني، والذي يمكنكم كل طالب من الاستعلام عن نتائجه تفصيلياً.

تكتظ محركات البحث الآن بنتائج الثانوية العامة بالإمارات 2019، حيث يرغب الطلاب في الاطمئنان على ثمار جهودهم المبذولة طيلة العام، وتجدر الإشارة إلى أن كل المراحل الدراسية بدءاً من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر قد أنهوا امتحاناتهم، لتكون أول النتائج الظاهرة هي نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات أما عن باقي المراحل فمن المتوقع لها أن تطهر خلال الأيام المقبلة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر عبر نظام المنهل :

عبر نظام المنهل يمكنكم الاستعلام عن النتائج فقط بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، وبالفعل رفعت وزارة التربية والتعليم الإماراتية للنتائج ويمكن الاستعلام على النتائج من نظام المنهل مع الحرص على اتباع الخطوات التالية بعد الدخول على الموقع :

• يجب إدخال البريد الإلكتروني.

• كلمة المرور الخاصة بالطالب.

هذا ونتابع معكم أعزاءنا القراء لحظة بلحظة خطوات رفع النتائج لكل المراحل الدراسية ونتمنى لكل الطلاب النجاح والتوفيق.