“حصرياً” نتيجة تنسيق التمريض العام 2019 | موعد التقديم بعد الإعدادية والأوراق المطلوبة للإلتحاق بها

من أهم الجهات التي بتجه إليه العديد من الطلاب ، فور ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، هي مدارس التمريض وكيفية الإلتحاق بها، وذلك نظراً لرغبتهم في الالتحاق بها وتحقيق أمنيتهم في الوصول لتنسيق التمريض لهذا العام الحالي 2019 والذي يحدد آلية التحاق الطلاب من عدمه نظراً لمجموع درجاتهم مقارنة بما يحدده التنسيق المفروض من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واليوم نتابع مع حضراتكم التفاصيل الكاملة لكيفية الالتحاق بمدارس التمريض والتنسيق المفروض ، وماهي الأوراق المطلوبة للتقديم وشروط الالتحاق بمدارس التمريض والميزات الخاصة على طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض للعام الحالي 2019، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد .

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شروط مدارس التمريض

-سن التقديم من 15 سنة وحتى 18 سنة.

-أن لا تقل درجة الطالب في مادة اللغة الإنجليزية عن 45 درجة.

-أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض.

تنسيق مدارس التمريض 2019

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المنتظر أن يكون تنسيق التقديم في مدارس التمريض الثانوية 2019 – 2020 سيصل الحد الأدنى لتنسيق القبول بها بحد أدنى 70 % ،وذلك طبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

مدة الدراسة في مدارس التمريض

يشار إلى أن مدة الدراسة في مدارس التمريض 5 سنوات، ولا يقبل الطلاب من خارج محافظة المدرسة، حيث أنه لابد أن يكون من نفس أبناء المحافظة، كما يشترط اجتياز اختبارات اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، وكشف الهيئة، والاختبار النفسي، الاختبار الشخصي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض

يتطلب الالتحاق بمدارس التمريض العديد من الأوراق التي تفرضها وزارة الصحة على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس ويشترط أن تكون مكتملة عند التقديم، وهي كالتالي:

-شهادة الإعدادية الأصلية + 1 نسخة منها.

-شهادة حسن سيرك وسلوك من المدرسة الخاصة بالطالب.

-ظرف كرتون كبير.

-5 ظرف صغير الحجم.

-8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

-2 طابع مهن طبيه _ 1 جنيه دمغة.

-شهادة الميلاد الأصلية + 3 نسخ منها.

كما وضحت مديرية الصحة بمحافظة الغربية عن تنسيق القبول بمدارس التمريض للطلاب المجتازين الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2019، وأكذت أن التنسيق تم تحديده بحد أدنى 260 درجة، مشيرة إلى أنه من المقرر انطلاق عملية التقديم من يوم الأحد القادم 16 يونيو ويستمر حتى 1 يوليو المقبل.