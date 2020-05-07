حقيقة إلغاء الإجازات الاستثنائية للمعلمين؟.. وزير التعليم يجيب

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حقيقة ما يتم تداوله في الوقت الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول إلغاء الإجازة الاستثنائية للمعلمين والمعلمات بالتزامن مع المشاريع البحثية التي تم إقرارها على الطلبة في الوقت الحالي وذلك حرصا من وزير التربية والتعليم على نفي كل ما هو خاطئ عن الوزارة والمعلمين.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا من خلال السوشيال ميديا خبرا بأن الإجازات الاستثنائية للمعلمين والمعلمات سيتم إلغاؤها من قبل وزارة التربية والتعليم من أجل التجهيز بشكل أكبر للمشاريع البحثية والامتحانات التجريبية وغيرها من الطرق التي سيتم من خلالها امتحان الطلبة خلال الفترة المقبلة وهو ما جعل بعض المعلمين يثيرون قلقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الإجازات الاستثنائية للمعلمين

ونفى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي خلال تصريحات صحفية خلال الساعات القليلة الماضية كل ما يتردد حول إلغاء الإجازات الاستثائية مؤكدا أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية غير صحيح والهدف منه إثارة الفتنة والبلبلة بين المعلمين في الوقت الحالي.

وناشد وزير التربية والتعليم المعلمين والمعلمات والأسر المصرية بعدم الانسياق وراء أي شائعات يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد خلال تصريحات سابقة له أن أي قرار سيخرج من الوزارة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة والرسمية سواء من خلال وسائل الإعلام أو الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.