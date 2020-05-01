حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة توضحها وزارة التربية والتعليم

في ظل قلق طلاب الثانوية العامة من إلغاء الامتحانات نهاية العام على أثر إلغاء وزارة التعليم والتعليم الفني امتحانات الدبلومات الفنية، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن إلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب تداعيات الوقاية من فيروس كورونا، كما أكد المركز أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تقام في موعدها الذي أقرته وزارة التربية والتعليم مسبقاً بشكل نهائي .

وقد تواصل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بالمسؤولين في وزارة التربية والتعليم للوقوف على حقيقة هذه الأخبار المنتشرة ومصادرها ، وقد نفت وزارة التعليم وجود أي نيه لإلغاء امتحانات الثانوية العامة موضحة أنه من المقرر أن تقام في موعدها المحدد بدايةً من تاريخ 7 يونيو إلى تاريخ 5يوليو المقبلين من العام الجاري2020، مع إلتزام الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية من نظافة وتعقيم لجان الامتحانات حرصاً على سلامة الطلاب والمراقبين وباقى أعضاء المنظومة التعليمية.

زيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة

وأشارت وزارة التعليم أنه سوف يتم زيادة عدد اللجان المخصصة لإجراء امتحانات الثانوية العامة لإعطاء فرصة على تواجد أكبر قدر من التباعد في المسافات بين الطلاب على أن تتضمن اللجنة عدد 14 طالب فقط، وقد تم أخطار جميع المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة على مستوى الجمهورية، كما سيتم التعاون مع وزارة الصحة من أجل توفير الكمامات حتى يتم توزيعها على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، كما سيتم التأكد من عدم وجود حرارة مرتفعة من خلال قياس درجة الحرارة بالكواشف الخاصة قبل دخولهم المدارس واللجان .

موعد تسليم أرقام الجلوس للطلاب

ومن المقرر وفق ما أعلنت وزارة والتعليم أن يتم تسليم الطلاب أرقام الجلوس يوم 12مايو 2020، بالإضافة إلي أن الوزارة ستعلن أرقام الجلوس في نفس الموعد على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي ، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للطوارئ بحيث تختص بحل جميع المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة الامتحانات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفي نهاية البيان ناشد المركز الإعلامي المواقع الإلكترونية والنشطاء على هذه المواقع التأكد من المصادر قبل نشر الخبر، كما خصص رقم 0227963273 الأتصال في حال الرغبة من صحة الخبر ، وأوضح أن هذه الشائعات هدفها أثارة القلق والتوتر في نفوس الطلاب وأولياء الأمور.