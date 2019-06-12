حلول| نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2019 وتوزيع درجات الانجليزي بوكليت

تسلم طلاب الثانوية العامة نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية 2019 اليوم الأربعاء في ثالث أيام لجان امتحانات الدور الأول، حيث توافدت مئات الألاف من طلاب شهادة الصف الثالث الثانوي في مختلف محافظات مصر إلى اللجان، وذلك لأداء امتحان الانجليزي، وسط شائعات كبيرة انتشرت خلال الساعات الماضية عن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، إلا أن وزارة التربية والتعليم أفادت بإن الامتحان لم يتم تسريبه وما تم تداوله غير صحيح، وسنتعرف من خلال هذا المقال على توزيع درجات اللغة الإنجليزية، وسنرفق لكم نموذج اجابة الانجليزي من وزارة التربية والتعليم.

نموذج اجابة اللغة الانجليزية

وبحسب موقع “اليوم السابع” تداولت صفحات أولياء الأمور صوراً لأشخاص قاموا بالإجابة على أجزاء من تسريب امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الهواتف النقالة، وجاري التحقيق في الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم ومعرفة صحة الأجزاء التي تم تسريبها.

توزيع درجات امتحان الانجليزي

وبدأت امتحانات الثانوية العامة يوم الثامن من يونيو الحالي، حيث أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم عدد 669,749طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة أدبي و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة علمي “رياضيات”، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة علمي”علوم”، وسنرفق لكم بعد نهاية الامتحانات اليوم أجزاء من إجابات امتحان الانجليزي.

اجابة امتحان اللغة الانجليزية وزارة التربية والتعليم

وسنرفق نماذج اجابة اللغة الإنجليزية الرسمية من وزارة التربية والتعليم فور نشرها مباشرة على الموقع الرسمي.