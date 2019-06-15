حل امتحان مادة الاستاتيكا للقسم العلمي الشعبة الرياضية ثانوية عامة 2019 نظام البوكليت

نتابع معكم طلابنا الأعزاء، نموذج إجابة امتحان الاستاتيكا باللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2019 الدور الأول، حيث سنوفر لكم الحل من خلال تلك المقالة في حين توفره من وزارة التربية والتعليم، فتابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم الاجابة فور عرضها كتحديث لتلك المقالة.

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والجدير بالذكر أنه انطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمي شعبة الرياضيات أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019 من خلال أداء مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة.

مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الاستاتيكا :

عدد الأسئلة 18سؤالا

عدد صفحات البوكليت 28 صفحة

زمن الاختبار ساعتان

الدرجة الكلية للاختبار 30 درجة

إجابة امتحان الاستاتيكا 2019

امتحان الاستاتيكا بنموذج الإجابة للصف الثالث الثانوي دور أول 2019 الذي ننشره لكم بعد تأدية طلاب شعبة العلمي امتحان الاستاتيكا المقرر عقده اليوم السبت 15-6-2019 ، ونقدم لكم اليوم امتحان الاستاتيكا لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية.

ونحن الآن في انتظار ورقة أسئلة نموذج بوكليت امتحان الاستاتيكا ، بعد انتهاء اللجان اليوم لنطرح لكم إجابة الامتحان من إعداد عدة من الأساتذة الناخبين.

وبالطبع في حالة طرح نموذج الإجابة الرسمي لتصحيح امتحان الاستاتيكا وزارة التربية والتعليم سوف بنشره أيضاً .

تسريب امتحان الاستاتيكا

قالت مصادر مسؤلة في وزارة التربية والتعليم ، أن غرفة عمليات الامتحانات بدأت في تتبع صور أسئلة امتحان الاستاتيكا المسربه ، والمتداولة على صفحات الغش الالكتروني ، وجاري التأكد من صحة الأسئلة بالتنسيق مع لجان واضعي الامتحان.

وكانت صفحة الغش لطلاب الثانوية العامة، وبعض الصفحات الأخرى تداولت صور زعموا أنها للامتحان الاستاتيكا ، والذى بدأ الطلاب أدائه صباح اليوم، كما زعم بعض الطلاب حصولهم على الامتحان عبر جروبات الواتس آب.

تحديث

تباينت ردود أفعال الطلاب حول أسئلة المادة، حيث قالت الطالبة روان منصور بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بالعريش، أن امتحان الاستاتيكا مباشر ومن كتاب المدرسة، وفي مستوى الطالب المتوسط .

كما قال إبراهيم أحمد من مدرسة الشهيد عمرو شكري الثانوية بالعريش، إن وقت الامتحان كان قصيرًا والأسئلة كانت تحتاج إلى وقت أطول، مشيرا إلى أنه تمكن من حل معظم أسئلة الامتحان.