حمل نتيجة الصف الأول  الثانوي 2019 الثانوية العامة  96% نسبة نجاح بنظام التابلت .. ظهرت نتيجة أولى ثانوي بعد تكريم أوائل الطلاب في مؤتمر صحفي

حمل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الثانوية العامة بنظام التابلت حيث ظهرت نتيجة أولى ثانوي بعد تكريم أوائل الطلاب في مؤتمر صحفي ومن وقتها يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يزداد التوتر لدى جميع الطلاب، بل ولدى أولياء الأمور أيضًا.

أصبحت نتيجة أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني من أهم الموضوعات المطروحة حاليًا على الساحة، وخاصة أن هذه الدفعة فريدة من نوعها، وذلك كونها الدفعة الأولى التي تستخدم “التابلت” في أداء الامتحانات.

ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019

عقد الدكتور طارق شوقي مؤتمرًا صحفيًا من أجل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني فضلاً تكريم الأوائل موضحًا نسب النجاح في النتيجة والتى بلغت 96% الأمر الذي يؤكد مدى نجاح نظام “التابلت” ليستكمل به هذه الدفعة الثلاث سنوات.

ويمكنكم متابعينا الكرام الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر بوابة مركز المعلومات كل ما عليكم هو أن تقوموا بإدخال رقم الجلوس والضغط على إظهار النتيجة

ولكن عند بداية فترة الامتحانات واجه عدد كبير من الطلاب مشاكل عند أداء امتحانات أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني، ليتم أخذها في الإعتبار مع بداية العام الدراسي الجديد، وكان من بين هذه المشاكل الأعطال التي واجهت الطلاب أثناء الامتحان في السيستم التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

الجدير بالذكر، أن مواقع المديريات التعليمية للمحافظات المختلفة تنشر نتائج أولى ثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك حين يتم الانتهاء من اعتماد النتائج والإعلان عن أسماء أوائل المحافظة، ومن ثم يتم الاستعلام عن جميع النتائج بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وكانت قد انطلقت امتحانات أولى ثانوي 2019، في يوم 19 مايو 2019، وإستمرت حتى أول يونيو الجاري 2019، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات أولى ثانوي 585,980 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية بالصف الأول الثانوى.