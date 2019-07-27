أعرف مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية بعد انخفاض نسبة النجاح عن العامين السابقين وكليات القمة بعد رسوب أكثر من 58 ألف طالب وطالبة من خلال بوابة الحكومة المصرية

متابعينا الأعزاء سيعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسي القادم الذي يتطلع ألية الآف الطلاب والطالبات لمعرفة الكليات التي سيلتحقون بها والاطمئنان على مستقبلهم الدراسي ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم المؤشرات الأولية لتنسيق 2019 بناءً على تنسيق عام 2018 والمقارنات بين نتيجة العام الماضي والحالي.

تحديث: ينتظر الطلاب الناجحين في الدور الأول نتيجة امتحان الدور الثاني، الذي بدأ ومن المنتظر أن ينتهي الأسبوع الجاري، ليبدأ مكتب تنسيق الثانوية الأزهرية فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى الأسبوع القادم، من خلال بوابة الحكومة المصرية، ومن المؤكد انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الأولي عن العامين الماضيين، بسبب انخفاض النسبة العامة للنجاح عن الأعوام الماضية، والتي من المتوقع أن تتحسن نسبياً بعد نتيجة امتحان الدور الثاني، ولكنها ستظل أقل من العامين الماضيين بسبب رسوب 58 ألف و116 طالب وطالبة، منهم 46 ألف 685 من القسم الأدبي، و 11421 من القسم العلمي.

يترقب الطلاب إعلان فتح باب التنسيق للثانوية الأزهرية للعام القادم والمعروف أن التنسيق مغلق الآن بسبب امتحان الدور الثاني التي لم تجري حتى الآن.

موعد فتح باب التنسيق للعام الحالي2019

أكد الدكتور /يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب على أن فتح باب التنسيق من خلال بوابة الحكومة المصرية للطلاب الناجحين بالدور الأول خلال الأيام القليلة القادمة ومن المنتظر أن تقل نسبة الحد الأدنى للقبول هذا العام عن العام الماضي.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

أبنائنا الطلبة والطالبات ننشر لكم التوقعات لتنسيق الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2019، علي بوابة الحكومة المصرية والحد الأدنى للقبول بالكليات، للشعب العلمية والأدبية والشعبة الإسلامية، ومن خلال روابط تنسيق العام الماضي 2018، يمكنكم مقارنتها وبنسبة أقل عن العام الماضي ستكون تنسيق العام الماضي.