ختام الدورة 36 لإعداد المعلم الجامعي بجامعة الفيوم

قام السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بالتعاون مع السيد الأستاذ الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية بحضور ختام فعاليات دورة غعداد المعلم الجامعي السادسة والثلاثون ، والتي قد تم القيام بعقدها خلال الفترة التي امتدت من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019 وحتى يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس ، في كلية التربية بالجامعة.

ختام الدورة 36 لإعداد المعلم الجامعي

ومن الجدير بالذكر أن ذلك قد جاء بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور محمد عبدالتواب أبو النور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وكذلك السيدة الأستاذة الدكتورة أمال جمعة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الفيوم.

وكان قد قام السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس الجامعة بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من تنظيم تلك الدورة هو العمل على تطوير وتحديث المنظومة الأكاديمية داخل جامعة الفيوم ، الأمر الذي يعمل على تأهيل المتدرب من أجل اكتساب العديد من مهارات توظيف تكنولوجيا التعليم المختلفة والمتنوعة وذلك خلال عملية التدريس الجامعي ، كما لتلك الدورة دور كبير بالتعاون مع الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع ، بالإضافة إلى العمل على التعريف بدور الوحدات ذات الطابع الخاص ، وأهمية العمل على ميكنة نظم التقويم والامتحانات ، وكذلك بنوك الأسئلة ، وعملية التصحيح الإلكتروني ، بالإضافة إلى التعرف على الالتزامات الجامعية لعضو هيئة التدريس ، وآاليات وطرق التقويم والمتابعة المختلفة ، وكيفية العمل من أجل تنمية القدرة على العرض والاتصال الفعال بين المقدم والمتلقي.

تسليم شهادات تقدير للمتدربين

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور محمد فاروق بالتوضيح بأن كلية التربية قد عملت على تنظيم الدورة الحالية الخاصة بإعداد المعلم ، مطبقة مختلف المعايير الأكاديمية المختلفة ، وذلك من أجل العمل على تحقيق الاستفادة المنشودة من عملية التدريب ، كما اضاف “محمد فاروق” أن الدورة السادسة والثلاثون لإعداد المعلم الجامعي كانت قد تضمنت عدد 31 دارساً من المدرسين والمدرسين المساعدين وذلك من مختلف كليات جامعة الفيوم ، بالإضافة إلى ما يقرب من خمسة وثلاثون من طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراة وذلك من خارج جامعة الفيوم ، للتعرف على قانون تنظيم الجامعات ، وكذلك العمل على التدريب على مختلف الإستراتيجيات الخاصة بعملية التدريس للطلاب الجامعيين.

وفي نهاية اليوم قام السيد الأستاذ الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بتسليم شهادات التقدير للسادة المتدربين ، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم ، وتفاعلهم الكبير أثناء الدورة ، وقد تمنى لهم المزيد من النجاح والتقدم ، والعمل على تفعيل مختلف التدريبات التي قد تلقوها أثناء الدورة.