خطة البعثات الخارجية الكويت 2023/2022.. تعرف على رابط التسجيل والتفاصيل والشروط

بواسطة محمود عطا الله
خطة البعثات الخارجية الكويت 2023 خطة البعثات الخارجية الكويت 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تفاصيل خطة البعثات الخارجية في الكويت للعام الدراسي الجامعي 2023/2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023، كما نستعرض أهم الشروط للراغبين في الالتحاق بإحدى الجامعات العالمية والدراسة خارج الكويت، وتتيح وزارة التعليم العالي لحاملي الثانوية العامة من المواطنين الكويتيين التسجيل في واحدة من خططها في البعثات الخارجية أو البعثات الداخلية أو في جامعة الكويت.

1 التسجيل في خطة البعثات الخارجية الكويت 2023
2 رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023

التسجيل في خطة البعثات الخارجية الكويت 2023

  • يفتح رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023 من يوم الأحد 12 يونيو 2022 حتى ظهر يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.
  • التسجيل في الخطة لخريجي الثانوية العامة عام 2022/2021 وعام 2021/2020.
  • يمكن للطالب الحصول على اختبار الأيلتس بعد القبول بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ القبول.
  • يُقدم موقع وزارة التعليم العالي كل تفاصيل وشروط خطة البعثات الخارجية.
  • مقر وزارة التعليم العالي في مجمع الأفنيوز سوف يستقبل الراغبين في الالتحاق بخطة البعثات الخارجية للرد على استفساراتهم خلال الفترة من الأحد 5 يونيو حتى الخميس 9 يونيو 2022.

رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023

حثت الأستاذة فاطمة السنان المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات الراغبين في التسجيل بتلك الخطة بضرورة مراجعة الشروط والتخصصات جيدًا قبل التسجيل، رابط التسجيل في البعثات الخارجية الكويت 2023/2022 هو:
https://www.mohe.edu.kw/eregistration/home.aspx
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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